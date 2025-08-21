Cierran una quinta caseta 24 horas en la Feria de Málaga por incumplimientos con el acceso

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Local de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 21 Ago. (EUROPA PRESS) - Una quinta caseta del Real de Cortijo de Torres de la Feria de Málaga ha sido cerrada durante 24 horas por incumplimientos en relación con el acceso.

En concreto, según ha señalado el Ayuntamiento en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, ha sido cerrada 24 horas la caseta Koloa por continuar, tras ser apercibida el pasado domingo 17, con incumplimientos en lo relativo al acceso libre y gratuito.

Así, se trata de la quinta caseta cerrada cautelarmente en el Real de Cortijo de Torres por incumplir la nueva ordenanza de la Feria de Málaga, que llega este jueves a su sexto día.