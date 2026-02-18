'El Camino De Los Ingleses' - PROCULTURA

MÁLAGA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cine Albéniz de Málaga proyecta 'El camino de los ingleses' en el 20 aniversario de su estreno en salas y tras la reedición de la novela de Antonio Soler.

En 2006 se estrenaba en salas 'El camino de los ingleses', segunda película dirigida por Antonio Banderas, adaptación cinematográfica de la novela de Antonio Soler galardonada con el Premio Nadal y reeditada recientemente por Galaxia Gutenberg.

Así, el viernes 20, con motivo del 20 aniversario del estreno, el Cine Albéniz acogerá a las 18.00 horas una proyección especial de la película con coloquio posterior. El evento contará con la presencia de Antonio Banderas, el escritor Antonio Soler y algunos intérpretes del filme. El acto será conducido por el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, han indicado en un comunicado.

Las entradas gratuitas para la proyección y coloquio se pueden recoger desde este jueves en las taquillas de Cine Albéniz y Teatro Cervantes y online a través de Uniticket (máximo dos por persona).

La película, producción hispano-británica de Sogecine, Green Moon y Future Films, retrató con sensibilidad y autenticidad los sueños juveniles, el despertar al amor y la irrupción de la madurez en la Málaga de finales de los años setenta. Para ello, contó con un reparto con jóvenes intérpretes formado por Alberto Amarilla, María Ruiz, Félix Gómez, Raúl Arévalo, Fran Perea, Marta Nieto, Mario Casas, Antonio Garrido, Victoria Abril y Juan Diego.

'El camino de los ingleses' está ambientada en Málaga en 1978 y narra el fin de la adolescencia, ese momento en que la inocencia, los sueños y los ideales quedan atrás para aprender a sobrevivir en el mundo áspero, oscuro y vertiginoso de los adultos.

El único refugio, entonces, son los amigos, cuya historia el narrador recupera durante el último verano que compartieron. Pero no fue un verano cualquiera, sino uno decisivo en el cual "estuvo el germen, la verdadera esencia de nuestras vidas". Porque tras ese verano cada uno de los amigos emprende, inevitablemente, su propio camino: unos se van a estudiar a otra ciudad; otros inician un trabajo precario empujados por las estrecheces de sus familias; otros, rebeldes, buscan romper con lo que de ellos se espera o se internan en la delincuencia.