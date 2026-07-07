La ciudad afianza su ecosistema de innovación social con un nuevo impulso a través del proyecto europeo Urbact

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MÁLAGA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación Ciudadana, afianza su compromiso por el ecosistema de innovación social que se está consolidando en la ciudad en colaboración con instituciones y el tejido asociativo.

La consolidación de esta red ha sido abordada en la segunda reunión del Grupo Local Urbact celebrada el pasado viernes en Málaga, con el objetivo de analizar, enriquecer y adaptar herramientas y metodologías que refuercen las políticas locales de innovación social.

Esta sesión, celebrada en el Centro de Innovación Social del Ayuntamiento, ubicado en la calle Muro de San Julián, está enmarcada en el proyecto Urbact Human Power Hub Transfer Network, han señalado desde el Consistorio en un comunicado.

Se trata de una iniciativa que persigue crear y exportar un modelo que impulse la innovación social a nivel europeo que está cofinanciada desde el Fondo Interreg- Urbact IV - Urbact Good Practices.

A través del Área de Participación Ciudadana, en colaboración con el Área de Economía, Hacienda y Fondos de la UE, Málaga forma parte del consorcio promovido por el Ayuntamiento de Braga (Portugal) en el que también están integradas las ciudades de Gdansk (Polonia), Bolonia (Italia), Espoo (Finlandia), Leipzig (Alemania) y Kiev (Ucrania) con el objetivo de promover un ecosistema sostenible de innovación social mediante la participación del sector público, la empresa privada, las instituciones académicas y la sociedad civil en esfuerzos colaborativos para abordar desafíos urbanos como el desempleo, la exclusión social y la sostenibilidad ambiental.

A la jornada asistieron representantes de diversas áreas municipales del Ayuntamiento de Málaga, de la Diputación de Málaga y de la Junta de Andalucía, constatándose la colaboración entre administraciones; así como de la Fundación Ciedes y del tejido social y emprendedor de la ciudad, destacando la presencia de los recientes ganadores de los premios InnoSocial de Málaga.

Este grupo de trabajo multisectorial tendrá la misión de aportar conocimiento y experiencia desde sus respectivas organizaciones y contribuir activamente a la elaboración del Plan de Transferencia, el documento estratégico que definirá las actuaciones concretas que Málaga desarrollará en el marco de esta red europea.

HUMAN POWER HUB

Urbact Human Power Hub Transfer Network aborda los desafíos sociales, ambientales y económicos mediante la prestación de servicios de incubación, mentoría y proyectos colaborativos para empresas sociales. Este enfoque integrado contribuye a impulsar la innovación del sector público, promover la responsabilidad social corporativa y apoyar la investigación científica, a la vez que impulsa el emprendimiento social.

El proyecto surgió como respuesta a la necesidad de transformación urbana en Braga, donde cuestiones como el desempleo y la desigualdad social requerían soluciones innovadoras.

Una vez incluido el proyecto en la convocatoria del programa Urbact, se establecieron tres fases con una duración total de 30 meses. La primera, de diez meses, contempla el lanzamiento del proyecto, un mapeo del ecosistema, el análisis de la situación actual y de los puntos comunes entre los distintos miembros del consorcio y la identificación de la metodología a transferir.

En una segunda etapa, de 12 meses, se procederá a profundizar en cuestiones como los cambios sociales y los retos a los que se pueden enfrentar las diferentes comunidades, medir el impacto y realizar una evaluación intermedia. En la tercera y última (8 meses), se prevé la integración de los aprendizajes en las políticas municipales, el desarrollo de estrategias de expansión y la aceleración de los procesos de difusión.

El presupuesto acordado para el Ayuntamiento de Málaga se fija en un total de 91.275 euros, de los cuales el 80% está cofinanciado por los Fondos Interreg-Urbact y el 20% restante por el propio Consistorio.