La ciudad de Málaga acoge unas jornadas que sirven de lanzamiento del proyecto europeo Urbact

El Centro de Innovación Social del Ayuntamiento, ubicado en la calle Muro de San Julián, acoge este lunes y martes el encuentro que sirve de lanzamiento del proyecto Urbact Human Power Hub Transfer Network.

Se trata de una iniciativa que persigue crear y exportar un modelo que impulse la innovación social a nivel europeo que está cofinanciada desde el Fondo Interreg-Urbact IV-Urbact Good Practices, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

A través del Área de Participación Ciudadana, en colaboración con el Área de Economía, Hacienda y Fondos de la UE, Málaga forma parte del consorcio promovido por el Ayuntamiento de Braga (Portugal) en el que también están integradas las ciudades de Gdansk (Polonia), Bolonia (Italia), Espoo (Finlandia), Leipzig (Alemania) y Kiev (Ucrania) con el objetivo de promover un ecosistema sostenible de innovación social mediante la participación del sector público, la empresa privada, las instituciones académicas y la sociedad civil en esfuerzos colaborativos para abordar desafíos urbanos como el desempleo, la exclusión social y la sostenibilidad ambiental.

La concejala delegada de Participación Ciudadana, Mar Torres, ha participado este lunes en este encuentro en el que, durante estos dos días, una delegación del socio líder (Ayuntamiento de Braga) y expertos en innovación social de la Comisión Europea se informarán sobre el ecosistema de emprendimiento e innovación social de la ciudad.

Urbact Human Power Hub Transfer Network aborda los desafíos sociales, ambientales y económicos mediante la prestación de servicios de incubación, mentoría y proyectos colaborativos para empresas sociales.

Este enfoque integrado contribuye a impulsar la innovación del sector público, promover la responsabilidad social corporativa y apoyar la investigación científica, a la vez que impulsa el emprendimiento social. El proyecto surgió como respuesta a la necesidad de transformación urbana en Braga, donde cuestiones como el desempleo y la desigualdad social requerían soluciones innovadoras.

Una vez incluido el proyecto en la convocatoria del programa Urbact, se establecen tres fases con una duración total de 30 meses. La primera, de diez meses, contempla el lanzamiento del proyecto, un mapeo del ecosistema, el análisis de la situación actual y de los puntos comunes entre los distintos miembros del consorcio y la identificación de la metodología a transferir.

En una segunda etapa, de 12 meses, se procederá a profundizar en cuestiones como los cambios sociales y los retos a los que se pueden enfrentar las diferentes comunidades, medir el impacto y realizar una evaluación intermedia. En la tercera y última (8 meses), se prevé la integración de los aprendizajes en las políticas municipales, el desarrollo de estrategias de expansión y la aceleración de los procesos de difusión.

El presupuesto acordado para el Ayuntamiento de Málaga se fija en un total de 91.275 euros, de los cuales el 80% está cofinanciado por los Fondos Interreg-Urbact y el 20% restante por el propio Consistorio.