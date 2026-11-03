El clásico de Arthur Miller 'Panorama desde el puente' estará en el Teatro del Soho de Málaga

'Panorama Desde El Puente' - TEATRO DEL SOHO/GERARDO SANZ

MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro del Soho CaixaBank de Málaga capital tendrá en el cartel del 13 al 15 de noviembre el clásico de Arthur Miller 'Panorama desde el puente'.

Con versión de Eduardo Galán, la producción se caracteriza por tener un marcado sello internacional con la dirección de Javier Molina, actual codirector artístico de la mítica escuela de interpretación de Nueva York The Actors Studio, donde se formaron grandes intérpretes como Marlon Brando o Marilyn Monroe.

José Luis García-Pérez, María Adánez y Ana Garcés, acompañados por Pablo Béjar, Rodrigo Poisón, Francesc Galcerán, Manuel de Andrés y Pedro Orenes forman un reparto que dará vida a esta tragedia contemporánea que explora las tensiones emocionales y sociales en una comunidad ítaloamericana en Brooklyn (Nueva York) durante los años 50, han indicado desde el Teatro en un comunicado.

Así, se trata de una "nueva y ambiciosa versión" que cuenta entre equipo creativo con Emilio Sosa en el diseño de vestuario --responsable de vestuarios de grandes musicales de Broadway y presidente durante 4 años del American Theatre Wing, institución responsable de los Premios Tony--, Elisa Sanz (Premio Nacional de Teatro) en el diseño de la escenografía, Nicolás Fischtel ha estado a cargo de las luces y Manu Solís con la música original y espacio sonoro.

Estrenada en 1955, 'Panorama desde el puente' es una de las obras más representadas y aclamadas de Arthur Miller, un retrato demoledor de los conflictos humanos y sociales en la ciudad de Nueva York de posguerra.

Por último, han señalado que las entradas ya están a la venta y disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.