CM Málaga impulsa el diálogo internacional sobre el papel de la tecnología en la cultura

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (c), y la consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, recorre CM Málaga, Culture & Museums International Tech Forum. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

CM Málaga, Culture & Museums International Tech Forum, ha comenzado este lunes en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento de la capital, y se consolida como un espacio internacional de encuentro entre cultura, tecnología e innovación.

Más de 180 entidades culturales, instituciones y empresas participan en una convocatoria que durante dos jornadas combinará conocimiento, networking y una muestra de soluciones innovadoras orientadas a transformar la creación artística, la conservación del patrimonio y la relación con los públicos.

El acto inaugural ha contado con la participación del alcalde, Francisco de la Torre; de la consejera de Cultura y Deporte en funciones de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo; del presidente de Acción Cultural Española, José Andrés Torres Mora, y del jefe de Cultura de Diario Sur, Alberto Gómez.

Todos han coincidido en destacar el papel de CM Málaga como plataforma internacional para conectar cultura, innovación y empresa, favorecer la colaboración entre representantes del sector y acercar las oportunidades que ofrecen las tecnologías a museos, instituciones y profesionales.

El encuentro combina contenidos especializados, networking y una amplia zona expositiva concebida como escaparate de las tendencias y herramientas que están transformando la creación artística, la conservación del patrimonio y la experiencia de los públicos.

CM Málaga refuerza, asimismo, su carácter internacional con la participación de entidades, empresas y profesionales procedentes de 16 países: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.

Desde CM Málaga han señalado que esta diversidad "favorece el intercambio de experiencias, la generación de alianzas y la identificación de nuevas oportunidades de colaboración entre los distintos agentes del ecosistema cultural y tecnológico".

Por su parte, el espacio expositivo está integrado por compañías con soluciones tecnológicas, servicios especializados y proyectos innovadores dirigidos a museos, instituciones culturales o espacios patrimoniales. Los visitantes podrán encontrar experiencias vanguardistas e innovaciones aplicadas que ofrecerán a los profesionales la posibilidad de testear al momento los últimos avances.

Entre las propuestas destacan aplicaciones holográficas en el ámbito cultural, exposiciones inmersivas como 'Las metamorfosis de Guernica' o la dedicada al antiguo Egipto, así como una gran variedad de simulaciones de realidad virtual, como, por ejemplo, 'Be Heritage', propuesta de realidad virtual (VR) multiusuario centrada en el patrimonio.

También destaca 'Malaca Romana', proyecto que muestra en VR el yacimiento arqueológico del subsuelo del Museo Carmen Thyssen Málaga; así como entornos inmersivos sobre el Titanic, Gaudí o el Coliseo, entre otros. También estarán presentes dispositivos de audioguías vinculados a la inteligencia artificial, que abren "nuevas posibilidades para enriquecer la mediación cultural y personalizar la experiencia de visita".

Otro de los ejes protagonistas es la aplicación de la tecnología al patrimonio cultural. La zona expositiva reunirá proyectos centrados en la digitalización, conservación y difusión del patrimonio, así como iniciativas basadas en gemelos digitales y rutas culturales inteligentes.

Junto a ello, el foro dará cabida a tecnologías y servicios especializados para museos, centros culturales y espacios expositivos, incluyendo soluciones para la gestión y preservación de colecciones, sistemas de visualización de contenidos o equipamiento técnico.

La propuesta incluye también experiencias participativas que exploran la relación entre cultura, percepción y sostenibilidad. Entre ellas destaca una muestra internacional que invita a reflexionar sobre las diferencias culturales en torno a la alimentación a través de productos considerados inusuales en distintas partes del mundo, se trata de una experiencia basada en el olor, la vista y el gusto.

Este ecosistema de innovación cuenta con el respaldo de entidades colaboradoras y partners que contribuyen a impulsar la digitalización, la cooperación y la proyección internacional del sector cultural.

Entre ellas figuran Acción Cultural Española, Andalucía Trade, Gnoss, Fundación Unicaja, EulenArt, Abacus Idea y los Museos de Castilla-La Mancha, dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que participan activamente en el encuentro a través de contenidos especializados, espacios expositivos, iniciativas de cooperación y actividades orientadas a generar nuevas oportunidades de colaboración entre instituciones, empresas y profesionales.

PRIMERA JORNADA

La primera jornada de CM Málaga ha acogido las IV Jornadas Técnicas Internacionales para profesionales del sector cultural y tecnológico, un espacio de intercambio de conocimiento en el que expertos y representantes de instituciones culturales de referencia internacional han compartido experiencias y reflexionado sobre los retos que afronta el sector.

Entre ellas han figurado Cirque du Soleil, Fondation Louis Vuitton, Paris Musées, Centre des Monuments Nationaux, Ciência Viva, San Diego Comic-Con Málaga, el Digital Storytelling Lab de la Universidad de Columbia o la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, entre otras.

Este martes será el turno del V Simposio Internacional sobre Soluciones Digitales en Museos y Entidades Culturales, que bajo el título 'El fluir posdigital: entre la génesis artística, la mirada y la huella' analizará el impacto del arte digital y la inteligencia artificial en los procesos de creación contemporánea.

Dirigido por Lucía Ybarra y Rosina Gómez-Baeza, fundadoras de la consultora YGBART, el encuentro reunirá a artistas, académicos y especialistas de instituciones nacionales e internacionales para reflexionar sobre creatividad digital, preservación de los medios digitales, autoría y nuevas formas de expresión artística.

Asimismo, según han señalado, ambos días del encuentro, CM Málaga alberga un amplio programa de workshops que ofrecen un espacio de trabajo práctico y dinámico para profundizar en ámbitos vinculados a la innovación cultural.

La jornada de clausura acogerá también la entrega de los reconocimientos de la IV Open Call for Startups, el II Premio al Diseño Innovador y Sostenible para Tiendas de Museos e Instituciones Culturales, y el II Ideatón 'Cultura en Código: transformando la cultura a través de la tecnología', impulsado por el Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga junto a 42 Málaga Fundación Telefónica.

El evento está organizado por Fycma, con la colaboración del Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, junto a la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, con el apoyo de Diario Sur. Son partners institucionales Andalucía Trade - Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de la Junta de Andalucía y Acción Cultural Española.

Gnoss es partner tecnológico y Fundación Unicaja y EulenArt son Golden partners. Asimismo, Abacus Idea y los Museos de Castilla-La Mancha, dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, son Silver partners.