Un coche colisiona contra dos jabalíes en la A-7 en Málaga capital

MÁLAGA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un coche ha colisionado la pasada madrugada contra dos jabalíes en plena carretera A-7, dentro del término municipal de Málaga capital, según han informado desde la Agencia de Emergencias de Andalucía 112.

Según han explicado a Europa Press, las llamadas de alerta se produjeron sobre las 02.45 horas y se informaba de una colisión en el kilómetro 977 de dicha carretera, en sentido Málaga.

En ese momento se dio aviso a la Guardia Civil y no hay constancia de personas heridas; mientras que personal de Mantenimiento de Carreteras se ha encargado de la retirada de los animales.