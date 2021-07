El Colegio de Farmacéuticos de Málaga aplaude la venta de test COVID en farmacias

MÁLAGA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Farmacéuticos de Málaga ha valorado la aprobación de la venta de test de autodiagnóstico COVID en las farmacias, al decretar el Consejo de Ministros de este pasado martes la modificación del Real Decreto 1662/2000, que establecía la obligación de presentar receta médica para adquirir estos test en las farmacias.

A través de un comunicado, desde la institución colegial han indicado que ahora "la población podrá comprar libremente test de antígenos y de anticuerpos en las 681 farmacias de la provincia" de Málaga.

"La medida llega algo tarde y precisamente en un momento delicado, con un aumento de contagios considerable y con la consecuente mayor presión asistencial en los centros de salud y hospitales, pero gracias a la venta de test de autodiagnóstico en las farmacias el sistema de salud sumará una mayor capacidad de detección de la COVID-19", ha considerado el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, Francisco Florido.

Así, ha indicado que el sector farmacéutico "lleva demandando su implantación más de medio año, lo que ha ralentizado la identificación precoz de positivos y un mayor control de los contagios".

Con su publicación en el BOE este miércoles, 21 de julio, la norma aprobada en el Consejo de Ministros no fija un precio para los test de antígenos. En diciembre del año pasado comenzó la venta de test de anticuerpos en las farmacias, aunque hasta ahora no han tenido mucho éxito al no informar de una infección activa de la enfermedad como sí hacen las pruebas de antígenos.

Desde el Gobierno se ha insistido en que los test de antígenos solo serán fabricados por laboratorios especializados y únicamente deberán ser dispensados en las farmacias. En cuanto al IVA, estas pruebas de autodiagnóstico estarán exentas de este impuesto. Se prevé que el estock disponible en farmacias aumente de forma considerable en las próximas semanas.

Los ciudadanos podrán adquirir dos tipos distintos de test de antígenos, los basados en una muestra nasofaríngea o los basados en una muestra de saliva. En caso de dar positivo, el Real Decreto no regula la obligatoriedad de comunicarlo a los servicios sanitarios, aunque desde el Ministerio de Sanidad se ha advertido en varias ocasiones de que la persona debería realizar esta comunicación.

"Toda persona con resultado positivo debería ponerse en contacto con las autoridades sanitarias, echamos en falta una regulación de esta vía de comunicación para que la población tuviese claro cómo debe actuar en estos casos y se evitase un mayor número de contagios totalmente previsible", ha señalado Florido.

RECOMENDACIONES

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Málaga han recordado que, tal y como recomienda la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el test de antígenos de autodiagnóstico debe realizarse en los siete primeros días de la infección o en los primeros días de la presentación de síntomas.

Para que la prueba sea efectiva y se efectúe correctamente, en el caso de las pruebas de muestra nasofaríngea, hay que enrollar unas cinco veces el bastoncillo en la mucosa del interior de la fosa nasal. A continuación, la muestra debe insertarse en el tubo y enroscarse tantas veces como indique el fabricante.

Tras un par de minutos, podrá escurrirse y retirarse el hisopo del tubo para desecharlo y proceder a colocar el cuentagotas en el tubo. Finalmente, se cogerán unas cuantas gotas de la solución del tubo para ponerlas en el orificio del dispositivo de diagnóstico y esperar el tiempo que señale el fabricante para ver el resultado.

"Es muy importante que se sigan estrictamente las instrucciones de cada test, cualquier modificación en algún paso podría alterar el resultado e incluso provocar su invalidez", ha explicado el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga a la vez que insta a la ciudadanía a "consultar con su farmacéutico cualquier duda sobre la realización de estos test".