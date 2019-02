Comienza el salón de manualidades Creativa Málaga con una oferta de más de 60 empresas expositoras

Publicado 15/02/2019 17:24:37 CET

MÁLAGA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Salón de las Manualidades y la Creatividad, Creativa Málaga, ha abierto este viernes sus puertas a un fin de semana de encuentro entre profesionales y aficionados al ocio creativo. Así, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) reúne a más de 60 empresas expositoras del sector de las técnicas manuales, artísticas y artesanales.

Además, el salón alberga, que abre hasta el domingo 17 de febrero, ofrece una oferta formativa compuesta de más de 200 actividades, según ha informado Fycma en una nota de prensa.

Durante su primera jornada, el salón ha recibido la visita del concejal responsable del Palacio, Mario Cortés, y la directora de Conceptum Spain, empresa organizadora del evento, Inés Moreno.

Cortés ha explicado la programación que se está desarrollando en paralelo en Creativa Málaga, con "manualidades de restauración de muebles, tema de papelería y todo tipo de ideas para fomentar y desarrollar la creatividad manual".

Asimismo, el concejal responsable de Fycma ha destacado el carácter participativo del encuentro como "una forma de hacer también ocio creativo", muy relacionado con el concepto 'do it yourself' (hazlo tú mismo) para el aprendizaje de diversas técnicas "como decoración del hogar, reciclaje de utensilios, croché o macramé".

En cuanto a la oferta expositiva, Moreno ha detallado que está compuesta de todo "tipo de productos desde hilo, hilo para ganchillo, punto, lanas, papel, pinturas, bricolaje y muchos más materiales".

La directora de Conceptum Spain ha manifestado su satisfacción por la celebración de este salón que reúne un tejido empresarial tan especializado y ha matizado que la "afluencia de público está siendo bastante importante y los expositores no paran de trabajar" para ofrecer una propuesta única y diferente.

Durante el este viernes se han estado desarrollando talleres de acceso gratuito tales como ganchillo, macramé --técnica para crear tejidos usando nudos decorativos-- o lámparas de PVC. Por su parte, expositores tales como Bauhaus, Hogar Casasol, La Casa de la Arcilla, Las Cositas de Yola, Geomag-NanoBlock y Tienda Ola Lá, han realizado actividades relacionadas con el fieltro, atrapasueños o máscaras de carnaval, álbumes o pintura en 'suncatcher' (adorno de vidrio).

Además, los participantes han podido acceder a talleres más extensos de 'lettering' --arte de dibujar letras--, 'decoupage' --técnica manual decorativa en la que se emplea papel o tela--, realización de velas decorativas, fundas de gafas, delantales, macramé u origami floral --recursos del arte japonés en papel--.

También lo más pequeños han tenido su lugar en el salón con encuentros relacionados con las temáticas del carnaval, las mascotas o sobre artes en telas.

Creativa Málaga también es escenario para las demostraciones participativas, con carácter experiencial para crear un lugar de encuentro para el aprendizaje y la práctica de nuevas técnicas y artes más tradicionales.

Así, los visitantes han sido partícipes de demos sobre elaboraciones de jabón, realización de tapiz y plumas de macramé, sobre flor origami, técnicas de 'Patchwork' (confección) o cómo cocinar con gelatina.

SEGUNDA JORNADA

Este sábado continuará el programa formativo de Creativa Málaga con más actividades y demostraciones. Así, en el 'stand' de Hogar Casasol estará Gallimelmas para realizar una 'materclass' sobre tintes y un 'Meet&Greet' sobre la versatilidad del ganchillo junto a Duende de los Hilos. Por su parte, Sweetulasi abordará las plumas de macramé.

Asimismo, el salón volverá a acoger talleres gratuitos para crear lámparas sostenibles, maceteros colgantes de 'akadama' (arcilla granular) o posavasos. En cuanto a las actividades más específicas y especializadas, tendrán cabida la realización de bandejas de madera y cuadros de cocina decoradas con 'decoupage', atrapasueños, cactus de croché, bolsos de estilo origami o baberos.

Las demostraciones continuarán sucediéndose para dar paso a otro arte japonés como es el 'suiji', la técnica de la puntada escondida, elaboraciones de jabón, creación de borla para bolso o colgantes con diferentes motivos con pasta de porcelana.

Asimismo, la oferta más especializada relacionada con el ocio creativo seguirá ofreciendo todo tipo de productos para la creación de manualidades, artesanías o técnicas decorativas. También tendrá lugar un nuevo sorteo diario de productos patrocinados por Ola Lá, Manos Maravillosas, La Casa de la Arcilla, Orita, El Mundo de Lolita y Sweetulasi.

Creativa Málaga, organizado por Fycma junto a la empresa especializada Conceptum Spain, S.L., responsable de la red Creativa; permanecerá abierto en las instalaciones de Fycma este viernes y el sábado 16 de 10.00 a 20.00 horas y el domingo 17 de 10.00 a 18.00 horas.

Creativa, que surgió en Bruselas en el año 1998 y se celebra ya en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia, toma como punto de partida la difusión y puesta en valor de las nuevas tendencias en producción artesanal y la actualización de oficios y técnicas tradicionales, todo ello auspiciado por el auge del fenómeno "hecho a mano" como alternativa de ocio y consumo, convirtiéndose incluso en una opción para el autoempleo.

Por ello, el encuentro se dirige a un público con un estilo de vida activo, muy atento a las tendencias y que además son aficionados a realizar manualidades de todo tipo, así como personas emprendedoras