El Comité Provincial del PSOE de Málaga insta a Moreno a "auditar y reforzar" el programa de cribado de cáncer de mama

MÁLAGA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Provincial del PSOE de Málaga ha aprobado una resolución en la que exige al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), "una auditoría inmediata del programa de detección precoz del cáncer de mama, ante los fallos reconocidos por el propio Gobierno andaluz y las denuncias de mujeres que han sufrido retrasos de hasta un año en la realización de pruebas diagnósticas".

Así lo ha anunciado este domingo el PSOE de Málaga en una nota en la que ha remarcado que el cáncer de mama es "la primera causa de mortalidad oncológica en mujeres", y que "la detección precoz resulta clave para reducir la mortalidad".

Por ello, los socialistas consideran "inaceptable que el sistema público andaluz esté fallando en una herramienta esencial de salud pública y que, además, se incumplan promesas electorales del PP como la bajada de la edad de cribado a mujeres menores de 50 años".

La resolución aprobada también por el Comité Provincial del PSOE de Málaga subraya "la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva feminista, recordando que los retrasos o la falta de seguimiento en pruebas diagnósticas constituyen una forma de violencia institucional que agrava la desigualdad sanitaria y puede tener consecuencias fatales para las mujeres afectadas".

El Comité Provincial de los socialistas ha acordado así instar a la Junta de Andalucía a realizar "una auditoría del programa, establecer plazos máximos garantizados de 30 días para las pruebas complementarias, cumplir la promesa de ampliar la franja de cribado, implantar un sistema de seguimiento activo, reforzar los servicios de radiología y oncología y publicar informes periódicos con datos desagregados por provincias y municipios".

Con esta iniciativa, el PSOE de Málaga "reitera su compromiso con la defensa de la sanidad pública, la igualdad y el derecho de las mujeres andaluzas a una atención sanitaria digna, eficaz y sin demoras".