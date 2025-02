La concejala de Cultura de Málaga se reafirma "taxativamente" en lo dicho sobre patrocinio de 100.000 euros

El PSOE lamenta el "silencio" y pide "transparencia" y Con Málaga exige dimisión de la edil

MÁLAGA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Cultura, Mariana Pineda, se ha referido este jueves al patrocinio de unos 100.000 euros a la Fundación Contemporánea, a la que ha estado vinculada, y ha insistido en que "reafirmo taxativamente lo que he venido diciendo públicamente cuando se me ha preguntado todos estos días atrás, semanas atrás; no se ha intervenido en nada, absolutamente en nada, en el proceso de la contratación de este acto".

Así lo ha señalado durante la comparecencia a petición del PSOE, formulada por el edil Rubén Viruel, para que informara "sobre su vinculación a la Fundación Contemporánea y el patrocinio del Observatorio de la Cultura".

Pineda ha reiterado que "reafirmo taxativamente lo que he venido diciendo públicamente cuando se me ha preguntado". "Sí he manifestado en alguna de las preguntas que se me han hecho, que sí recibí una llamada en el mes de octubre para notificarme que tenían intención de hacerlo público en una ciudad de España y que estaban pensando en Málaga", asegurando que "eso lo he dicho yo públicamente".

Al respecto, ha añadido que "dije absolutamente y muy claro lo mismo que dije el día que salí de Madrid: Las puertas de Cultura del Ayuntamiento estaban cerradas y siguen cerradas a cal y canto". "Esa frase fue mía, la recuerdo, y la volví a repetir", ha sostenido.

Ha incidido en que "es cierto que esta Fundación y esa empresa no llega de nuevo a Málaga, no es algo extraordinario porque ahora mismo yo esté presente en esta ciudad", asegurando que "lleva muchos años realizando proyectos a nivel nacional y ha realizado muchos proyectos y sigue realizando proyectos con distintas entidades públicos y privadas".

Por tanto, a su juicio, "saben moverse, saben quién es quién en la ciudad de Málaga, en la ciudad de Sevilla o en cualquier otra ciudad", ya que "trabajan en la gestión cultural". "Se refirieron a Promálaga ofreciéndole el proyecto", ha dicho.

Asimismo, ha añadido que "la relación del Cine Albéniz viene más adelante cuando parece que deciden que ese es el espacio idóneo y desde Procultura se ha emitido la factura, puesto que yo volví a determinar que no era un proyecto relacionado con el Área de Cultura".

"La factura se ha emitido con fecha 21 de enero, pude comprobarlo y se estará esperando a que procedan al pago", ha aclarado, insistiendo en que "no hay más, es que no hay más, no hay ni una sola relación más que vincule al Área de Cultura y, por tanto, a mi persona con este acto".

En segundo turno, el concejal socialista Rubén Viruel ha advertido a la concejala de que "esto no es una cuestión administrativa, es una cuestión de ética y transparencia". "La ciudadanía de Málaga tiene derecho a saber si sus impuestos han sido utilizados con rigor o con favoritismo".

"No podemos dejar dudas sobre este posible conflicto de interés en el patrocinio de su antigua empresa", ha añadido y le ha preguntado, además, si "piensa usted asumir alguna responsabilidad por este escándalo o seguirá negándolo todo hasta el final".

Al respecto, Pineda ha dicho que "no puedo decir otra cosa: no tengo ningún vínculo con el contrato de este acto que se ha celebrado". "Y como no tengo ningún vínculo, no tengo ninguna información, salvo la que he expresado ahora mismo, que es la que he mantenido estas semanas atrás".

"Lo único que se ha vinculado es esa factura, porque eligieron el Cine Albéniz, que podían haber elegido otro espacio, pero por estar relacionado con el ámbito cultural, eligieron el Cine Albéniz y esa es la factura que le hemos presentado". "No hay nada más, es que no tengo más información", ha concluido.

PSOE

El concejal socialista Rubén Viruel ha lamentado las "explicaciones vagas y nada concluyentes" de la edil responsable de Cultura por "la reciente adjudicación de un patrocinio municipal de 99.200 euros a la Fundación Contemporánea, entidad en la que la concejala desempeñó un cargo directivo hasta su incorporación al Ayuntamiento", un hecho que, ha dicho, "ha generado una fuerte controversia sobre la transparencia y la legalidad del proceso".

Viruel ha criticado "el silencio de Mariana Pineda tras el escándalo mayúsculo que ha protagonizado con dinero público". Ha recordado que el pasado 29 de enero, en el Cine Albéniz, se celebró el acto de presentación del Observatorio de la Cultura, promovido por la Fundación Contemporánea y patrocinado por el Ayuntamiento de Málaga a través de la empresa municipal Promálaga.

"La adjudicación de estos fondos se realizó sin concurso público y sin evaluar alternativas, lo que despierta serias dudas sobre la imparcialidad y la equidad del proceso", ha expresado Viruel, al tiempo que ha incidido en que "la legislación vigente es clara en este tipo de situaciones".

El edil del PSOE también ha recordado que Pineda "se encuentra en situación de excedencia en la Fundación Contemporánea" y, a su juicio, pese a lo que ha vuelto a reiterar la edil de Cultura, "ha quedado en evidencia su participación activa en la promoción de sus actividades, lo que refuerza las sospechas de un claro conflicto de intereses".

"Pese a que el alcalde no ve el problema y tampoco lo ve Mariana Pineda, los hechos son evidentes", ha apostillado. El concejal socialista reclamado, por último, "una investigación transparente y rigurosa para esclarecer lo sucedido".

CON MÁLAGA

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha solicitado la dimisión de la concejala de Cultura porque "ha incurrido en un hecho de incompatibilidad manifiesta al adjudicar el área que dirige, con una participación directa en la encomienda de gestión a la empresa municipal Promálaga, un contrato de patrocinio por valor de 100.000 euros a la empresa Fundación Contemporánea, de la que era directora hace escasamente un año, justo antes de asumir su acta como edil".

Morillas ha explicado que "hemos conocido a través de un tuit que el propio área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga reconocía haber patrocinado el evento de la empresa de la que fuera directora la actual concejala de Cultura".

Al respecto, ha sostenido que "queda demostrado que Pineda y el alcalde, Francisco de la Torre, han mentido a la ciudadanía cuando dijeron que no había ningún un tipo de vínculo, que no había habido ningún tipo de participación ni del área de Cultura ni de la concejala responsable en el procedimiento de adjudicación del patrocinio a la Fundación Contemporánea".

De igual modo, ha calificado los hechos de "absoluta gravedad" y sostiene que "desde el equipo de gobierno le quieren colgar el muerto al gerente de Promálaga, que ha sido el que ha adjudicado el contrato, pero la pregunta que nos hacemos es quién dio la orden".

"Hay dos posibilidades: que venga directamente de Alcaldía o desde la concejala de Cultura. Con los datos que tenemos hoy, parece evidente que en el momento en el que Cultura asume y reconoce que ha organizado el evento, ha sido el área de Cultura quien ha encomendado este servicio. Por tanto, estamos ante un conflicto de intereses y ante una situación de incompatibilidad de manual. No caben ya medias tintas. El alcalde tiene que dar la cara y tiene que haber asunción de responsabilidades políticas", ha dicho.

Además, ha señalado que "no nos vamos a conformar con que el carguen el muerto en solitario al gerente de Promálaga. Hay responsabilidades políticas, hay incompatibilidad, hay conflicto de intereses y, por tanto, es hora de que la concejala de Cultura y el alcalde de la ciudad dejen de mentir, den la cara y la concejala sea cesada en sus funciones".