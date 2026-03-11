El Concierto de Cuaresma del Teatro del Soho CaixaBank de Málaga contará con Arcángel como artista invitado

Imagen de arhcivo de un Concierto de Cuaresma de la Orquesta Larios Pop del Soho. - TEATRO DEL SOHO CAIXABANK

El Teatro del Soho Caixabank de Málaga contará con Arcángel como invitado con motivo del quinto Concierto de Cauresma dedicado a la Semana Santa que tendrá lugar los próximos días 20 y 21 de marzo. Bajo la dirección musical del maestro Arturo Díez Boscovich, la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho interpreta un programa con 15 marchas procesionales, entre las que se encuentran Cofrade del mayor dolor (autor Antonio Banderas) o Stella Nostra y Flor de San Julián compuestas por Miguel Pérez, todas ellas con orquestación de Arturo Díez Boscovich.

La sorpresa del concierto vendrá de la mano del artista invitado Arcángel, que interpretará la famosa Saeta de J.M. Serrat, tema imprescindible en las celebraciones de la Semana de Pasión. Además, el Orfeón Universitario de Málaga ofrecerá una actuación especial del tema Gaudeamus Igitur.

Con dirección artística de Antonio Banderas, la música estará acompañada por imágenes de la Semana Santa, convirtiendo este concierto en una cita imprescindible donde la música cofrade será la protagonista. Las funciones son el próximo viernes 20 de marzo a las 19.00 horas y sábado 21 de marzo a las 12.00 horas. Las entradas están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.

En cuanto a Arcángel, el artista onubense lleva siendo un nombre de referencia en el flamenco prácticamente desde que empezó como cantaor profesional alrededor de los 15 años de edad. En su modo de entender el cante conviven con naturalidad un profundo conocimiento y respeto de la raíz de lo jondo con un interés incesante por encontrar nuevos caminos expresivos.

Teatros y certámenes prestigiosos han contado con su presencia durante todos estos años de profesión y son la constatación de la solidez de su propuesta, destacando el Carnegie Hall (Nueva York), Sadler's Wells y British Museum (Londres), Arsht Center (Miami), Wilshire Ebell Theatre (Los Ángeles), Gala de los Latin Grammy (Las Vegas) así como numerosas bienales de flamenco o el Teatro Real de Madrid.

Además, en su brillante carrera, Arcángel ha cosechado numerosos reconocimientos, entre los que destacan el Latin Grammy o la Medalla de Oro de Andalucía en 2017.

De otra parte, el Orfeón Universitario de Málaga lo creó en 1975 Antonio Gallego Morel, el entonces rector de la recientemente creada (en 1972) Universidad de Málaga, al amparo del Vicerrectorado de Extensión Universitaria. La historia de este coro, próximo a cumplir cuatro décadas, no puede entenderse sin la figura de Luis Díez Huertas quién fue, no sólo el fundador de facto sino, su director durante los primeros 25 años de este coro universitario.

En los últimos años, el Orfeón Universitario de Málaga interpreta, fundamentalmente, un repertorio de Música Contemporánea, con autores tales como: Ralph Manuel, John Rutter, F. Vila, Eric Whitacre, Jenkins, Cydrgg Bardós, Luigi Molfino, o Kentaro Sato, entre otros. En enero de 2013, en reconocimiento a su trayectoria, el orfeón fue declarado de utilidad pública municipal.