El Concierto de Navidad del Teatro del Soho CaixaBankcontará con la participación especial de Antonio Banderas

Archivo - Málaga.- 'Mis Navidades', espectáculo conducido y dirigido por Antonio Banderas se emite el 25 de diciembre en Canal Sur - TEATRO DEL SOHO CAIXABANK - Archivo

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro del Soho CaixaBank de Málaga se viste de gala del 25 al 28 de diciembre. Así, bajo la dirección musical de Arturo Díez Boscovich y la orquesta Larios Pop del Soho al completo, el Concierto de Navidad en el Soho tendrá como gran novedad la participación especial de Antonio Banderas interpretando algunos de los villancicos del programa como Mira cómo beben o The Christmas Song, además de encargarse de la dirección artística del concierto espectáculo.

Se trata de "una gran fiesta que reunirá sobre el escenario al Coro Intermezzo y la Panda de Verdiales Antón Pitar, aportando un toque tradicional malagueño", han señalado desde el teatro en un comunicado.

A esta colaboración se suman la soprano malagueña Berna Perles y las actrices de musicales Lorena Calero y Bella Exum, quienes pondrán voz a clásicos como Jingle Bell Rock o Let It Snow!, entre otras partituras.

Un concierto "imprescindible" en la temporada navideña en Málaga, con un repertorio excepcional de villancicos tradicionales españoles, clásicos americanos y obras de composición propia; la inolvidable Somewhere in My Memory y Star of Bethlehem, de John Williams, pertenecientes a la banda sonora de la película Solo en casa, junto a clásicos como Sleigh Ride o White Christmas.

A esta selección se suman las obras originales de nuestro director musical, Arturo Díez Boscovich, entre ellas la Fantasía sobre 'Campana sobre campana' y Una visita en Nochebuena, además de un Popurrí de villancicos españoles donde el público podrá cantar junto a la orquesta sinfónica.

Por último, han indicado que las entradas, desde 30 euros, están a la venta en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.