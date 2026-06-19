El concurso de relatos cortos para Centros de Educación Permanente celebra la gala de clausura con la entrega de premios

El XXVIII concurso de relatos cortos para Centros de Educación Permanente celebra la gala de clausura con la entrega de premios a las obras ganadoras - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El XXVIII concurso de relatos para Centros de Educación Permanente (Ceper) ha celebrado este viernes la gala de clausura en la Colección del Museo Ruso, con la entrega de premios a las obras ganadoras en la que ha participado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado de la concejala delegada de Educación, María Paz Flores.

En esta edición han sido un total de 36 las obras recibidas de 15 centros de Málaga y provincia. El relato que ha obtenido el primer premio, dotado con 700 euros, ha sido 'Clara' de María Pilar Martín Ayllón, alumna del SEP Cruz del Humilladero.

El segundo premio ha sido para 'La herencia del silencio' de Isabel Vergara Torreblanca, del SEP Paco Alonso, mientras que el tercer premio lo ha obtenido la obra 'Homenaje a mi madre Mamagorda' de Felicidad Martín Soto, del SEP Puerto de la Torre. Además de los premios en metálico, los relatos premiados serán publicados por el Ayuntamiento de Málaga.

Este concurso, organizado por el Área de Educación desde hace 28 años, pretende promover y fomentar la creación literaria en los Centros de Educación Permanente, enmarcado dentro de la extensa batería de actividades de los programas educativos municipales.

Así, se posibilita el encuentro y puesta en común de experiencias de aquellas personas que en su momento no tuvieron la oportunidad de acudir a la escuela o de aquellas que quieren ampliar su formación y romper con la brecha tecnológica y social, jóvenes que asisten para seguir con su formación educativa o personas migrantes con el deseo de aprender.

El acto de entrega de premios ha contado con la presencia del profesorado y el alumnado de los centros participantes que han podido disfrutar de la actuación musical de Juan Antonio Morales, intérprete de canción española con una dilatada trayectoria artística que le ha hecho merecedor de numerosos premios en concursos de copla y música popular.

El jurado, presidido por Fernando Leguina, director general del Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga, ha estado integrado por Isabel Borda, profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación; y Manuel Frías, fundador del Colectivo de Formación de Adultos 'La Pluma'.

Los centros participantes este año han sido los siguientes: Al-Ándalus, Bahía Capuchinos, Ciudad Jardín, Cruz del Humilladero, El Palo, Huelin, Mediterráneo, Los Prados, Nueva Málaga, La Palma, Puerto de la Torre, San Andrés, Victoria Kent (Alhaurín de la Torre), La Jara (Las Lagunas de Mijas), y Paco Alonso (Rincón de la Victoria).