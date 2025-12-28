Condenado en Málaga a once años de cárcel por abusar varios años de la hija menor de edad de su pareja

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga ha condenado a una pena de once años de prisión a un hombre por abusar de forma reiterada durante varios años de una hija menor de edad de la que en ese momento era su mujer, para lo que aprovechaba que la madre estaba dormida y se prevalía de la confianza que la víctima tenía en él.

Según se declara probado en la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el acusado mantuvo una relación sentimental con una mujer, con la que se casó y tuvo un hijo. Desde antes de junio de 2017 hasta 2020, este convivió con su pareja y los hijos de esta en el mismo domicilio familiar, ejerciendo el procesado como padre de hecho de los niños.

La víctima era una de las hijas que convivía en la vivienda, entonces menor de edad. Según la Sala, en el periodo desde junio de 2017 a 2020, contando la niña entre diez y 13 años, el acusado, "aprovechó la situación de superioridad que le daba la diferencia de edad, el hecho de ejercer de padre fáctico de la menor, la convivencia y la situación de confianza" para dichos abusos.

Para el Tribunal, el procesado actuó "en ejecución de un plan preconcebido y aprovechando que la madre de la niña estaba dormida en el sofá y la menor estaba sola y dormida en la habitación del matrimonio o en su habitación" para realizar estos actos de naturaleza sexual.

Como consecuencia de estos hechos, la menor ha sufrido un trastorno ansioso depresivo grave y un síndrome de acomodación a la situación abusiva por el que siente gran culpabilidad compatible y reactiva a los hechos denunciados, debiendo ser tratada con terapia psicológica. La denuncia se interpuso cuando la víctima tenía 16 años.

Por estos hechos, se le ha condenado por un delito continuado de abuso sexual, con la circunstancia que agrava la pena de prevalimiento, y se le impuso once años de prisión y la prohibición de acercase o comunicarse con la víctima durante 21 años, así como una medida de libertad vigilada por el plazo de diez años, cuyo contenido se determinará una vez cumplida la pena de cárcel.

En concepto de responsabilidad civil, la Sala acuerda que el procesado deberá indemnizar a la víctima en la cantidad de 20.000 euros por los daños morales sufridos.

El acusado negó los hechos y achacó esta denuncia a que tenía "mala relación" con la madre de la niña y expareja porque cuando la interpusieron ya estaban separados y él le pidió la custodia compartida del hijo que tienen en común, pero ella no quería porque decía que lo trataba mal.

Pero, la Sala no considera probado que exista en la denunciante algún móvil espurio frente al procesado, que le llevara a denunciarlo y precisa que se trata de una narración "persistentes en el tiempo, sin contradicciones relevantes" y que se ve corroborada por elementos periféricos, como un informe pericial psicológico.