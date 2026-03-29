Condenado en Málaga a tres años y medio de prisión por agredir sexualmente a una sobrina

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada - EUROPA PRESS/ARCHIVO

MÁLAGA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga ha condenado a una pena de tres años y medio de prisión a un hombre por un delito de agresión sexual a una sobrina, de nueve años en ese momento.

Según se considera probado en la sentencia, en día indeterminado de julio de 2018, en la vivienda familiar ubicada en la provincia de Málaga, el acusado, "llevado por un ánimo libidinoso", siguió a su sobrina al interior del cuarto en donde se estaba cambiando.

Una vez dentro, mientras la menor estaba desnuda, el procesado entró, cerró la puerta y le tapó la boca, "diciéndole 'no grites ni digas nada'", para, acto seguido, realizarle tocamientos de carácter sexual.

Tras esto, el acusado "salió corriendo, y, sin justificación alguna, abandonó la casa de campo en su coche". A consecuencia de estos hechos, la menor sufre problemas de sueño, irritación y malestar hacia los demás.

Por estos hechos, se le condena por un delito de agresión sexual sobre una persona menor de 16 años a la pena de tres años y medio de prisión, y la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros o comunicarse con ella durante siete años.

También se le impone la medida de libertad vigilada por plazo de cinco años, debiendo concretarse las medidas correspondientes una vez cumpla el penado la pena de prisión impuesta; y a indemnizar a la víctima en la suma de 8.000 euros.

La Sala admite que el procesado "tiene una alteración, que no anulación, de sus funciones intelectivas y cognitivas, y del juicio de la realidad", por lo que se le aplica una circunstancia que modifica la pena de alteración psíquica.