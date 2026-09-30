Condenados dos vecinos de una urbanización de Málaga por una pelea relacionada con el permiso para una acampada

Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada (Andalucía). - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la pena de multa impuesta al presidente de una comunidad de propietarios y a un vecino por una pelea relacionada con la autorización para una acampada que el hijo de este último quería hacer en la urbanización.

Según se declaró probado por la Audiencia de Málaga, y ahora confirma el alto Tribunal andaluz, uno de los acusados era en 2021 presidente de esa comunidad de propietarios de Mijas donde residía también el otro. Un día, el hijo de este último fue al domicilio del primero para pedir permiso para poder hacer una acampada en la urbanización junto a unos amigos.

En ese momento se produjo una discusión entre ambos y a los pocos minutos, el padre de este fue a la casa del presidente de la comunidad para pedir explicaciones por lo ocurrido con su hijo, punto en el que se inició una discusión "subida de tono, enzarzándose en una pelea, sin que se haya podido determinar quien la comenzó", según la sentencia.

En esa pelea, "se agreden mutuamente", cogiendo del cuello uno al otro, el cual propinó un golpe en la cara al primero. A consecuencia de esto ambos resultaron con lesiones, en un caso con un traumatismo bucal con perdida de cuatro piezas dentarias y en otro un esguince cervical con mareos y vértigos.

La sentencia condenó a uno de ellos por un delito de lesiones imponiéndole el pago de una multa de 1.080 euros y a indemnizar al vecino; y al otro hombre lo condenó por un delito leve de lesiones a la pena de 180 euros y una indemnización de 1.972 euros.

Ambos se mostraron en contra de la resolución dictada, pero el TSJA desestima todas las alegaciones presentadas y confirma la condena de los dos hombres.