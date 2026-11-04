Confirman cuatro años de cárcel para un hombre en Málaga por abusar de una amiga que estaba bajo efectos de medicamentos

Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo
MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la pena de cuatro años de prisión impuesta por la Audiencia de Málaga a un hombre por abusar sexualmente de una amiga, a la que había conocido en una aplicación de citas, cuando esta se quedó en su casa a dormir y estaba bajo efectos de medicamentos. Así, se rechaza el recurso presentado por la defensa.
El acusado y la víctima se conocieron en junio de 2022 a través de una aplicación online e iniciaron una relación de amistad en la que mantenían ocasionalmente encuentros sexuales "sin llegar a ser pareja", decía la resolución confirmada. Estuvieron unas semanas sin contacto, aunque el acusado lo retomó y quedaron, ya en julio de ese mismo año, y pasaron el día juntos.
Por la noche deciden irse a la casa del procesado y ella se quedó a dormir, pero en camas separadas. Antes de acostarse, la mujer tomó la medicación que tiene prescrita como tratamiento psicológico, que le produce somnolencia y debilidad muscular; lo que, decía la sentencia ahora confirmada, conocía el acusado, quien de madrugada intentó un acercamiento sexual que ella rechazó.
No obstante, el hombre "siendo consciente de que la mujer no quería tener un contacto de ese tipo con él y conociendo el intenso estado de aturdimiento en que se encontraba, se aprovechó de ese estado" para agredirla sexualmente "sin que esta pudiera reaccionar oponiéndose físicamente dado el estado en el que se encontraba", señalaba la Sala de Málaga.
Por estos hechos, se condenó al hombre por un delito de abuso sexual y se le impuso cuatro años de prisión y la prohibición de aproximarse a la víctima o comunicar con ella por tiempo de seis años; penas que ahora han sido confirmadas por la Sala de apelación del TSJA tras desestimar el recurso.
Asimismo, el alto Tribunal andaluz también ratifica la medida impuesta de cinco años de libertad vigilada, que se hará efectiva tras cumplir la pena de prisión; y el pago a la víctima en concepto de responsabilidad civil de una indemnización de 6.000 euros por el daño moral causado.