El V Congreso de Ciberseguridad de Andalucía celebrado este martes y miércoles reúne al ecosistema andaluz en Málaga

El consejero de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía, Jorge Paradela, en el V Congreso de Ciberseguridad de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Málaga se convierte durante este martes y miércoles en el epicentro de la seguridad digital con la celebración del V Congreso de Ciberseguridad de Andalucía, que se desarrolla en el Palacio de Ferias y Congresos malagueño bajo el lema 'Secure Territories, Connected Future', y que reúne a miles de profesionales, empresas tecnológicas, administraciones públicas y expertos nacionales e internacionales para reflexionar sobre los retos pendientes para construir un futuro más seguro, confiable y 'ciber-resiliente'.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, el consejero de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía, Jorge Paradela, ha participado junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en la apertura de este evento, que organiza la Agencia Digital de Andalucía (ADA) a través del Centro de Ciberseguridad de Andalucía (CIAN).

Durante la apertura, el consejero ha subrayado el aumento de los riesgos en el entorno digital, con un crecimiento del 43 por ciento en los ataques a infraestructuras críticas y servicios esenciales en España, así como el impacto "especialmente grave" sobre las pequeñas y medianas empresas, máxime teniendo en cuenta que seis de cada diez no logran recuperarse tras un ciberataque severo.

En este contexto, la ciberseguridad se consolida como un desafío global que afecta a administraciones, empresas y ciudadanía, y que exige una respuesta basada en la inversión, la cooperación y el conocimiento, además de representar un sector que crece por encima del 14 por ciento anual en España.

Con una cifra superior a los 3.000 inscritos, el V Congreso de Ciberseguridad de Andalucía refuerza la posición de la ciudad de Málaga como "punto de referencia para la seguridad digital en España y en Europa".

Por su parte, Paradela ha subrayado la importancia de este evento como un espacio de comunicación, aprendizaje y colaboración y como "una pieza fundamental para avanzar hacia una economía más innovadora y competitiva". "La ciberseguridad ya no es solo un reto tecnológico, es un reto económico, institucional y social, un desafío que afecta a la ciudadanía, a las empresas y a las administraciones públicas", ha apuntado, al tiempo que ha concretado que "solo trabajando juntos podremos construir territorios seguros y un futuro digital conectado".

Junto al consejero, participan en esta quinta edición el director gerente de ADA, Raúl Jiménez; la subdirectora de Planificación y Estrategia de la ADA, Ana Ceballos; el jefe del Servicio de Ciberseguridad de la ADA, Eloy Sanz; y el responsable del Centro de Ciberseguridad de Andalucía (CIAN), Enrique Rando, organismo encargado de coordinar las acciones de seguridad digital de la Junta que hasta el momento presta servicio a 129 entidades públicas.

Asimismo, en el ámbito de la administración andaluza y local, asisten la concejala de Innovación y Digitalización del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Izquierdo, el jefe de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del Ministerio del Interior, Álvaro de Lossada, o el responsable de Seguridad del Servicio Andaluz de Salud, Manuel Jimber.

La seguridad nacional está representada por expertos como el teniente coronel y oficial de Enlace en Europol por la Guardia Civil, Alberto García, y por el inspector Jefe de la Policía Nacional y jefe de la Sección de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Málaga, Andrés Román. A ellos se suman los "perfiles claves" en el sector privado, que avanzarán las decisiones que están tomando en materia de ciberseguridad "para proteger sus activos frente al creciente número de amenazas digitales".

Al hilo, la suma de autoridades procedentes de ambas ramas pone de manifiesto una de las líneas de acción que se abordarán durante los dos días de congreso, en concreto, la "importancia crítica de la colaboración público-privada para actuar frente a los ciberdelincuentes".