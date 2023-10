Congreso de Empresarias Cooperativistas, en Málaga, "rompe la brecha digital" y se centra en la Inteligencia Artificial

MÁLAGA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El III Congreso de Mujeres y Cooperativismo organizado por la Federación Andaluza de Empresa Cooperativas de Trabajo (Faecta) ha sido inaugurado este jueves en Málaga con el título 'Rompiendo la brecha digital' y se centra en la Inteligencia Artificial.

El presidente de Faecta, Luis Miguel Jurado, ha manifestado que en esta edición se pone el foco en un tema de muchísima actualidad como es la brecha en el mundo digital, y más concretamente en el de la Inteligencia Artificial, "que viene a transformar por completo nuestro mercado laboral y en el que las estadísticas vuelven a ser tozudas y refuerzan sesgos de género preexistentes".

Jurado ha subrayado que en Faecta "como agente económico de primer orden, nos sentimos interpelados en este desafío y queremos disertar sobre estas nuevas realidades económicas, laborales y sociales, más si cabe en el sector del cooperativismo y la Economía Social, donde nos enorgullecemos enormemente de que las aristas de la desigualdad son menos afiladas".

En este sentido, el presidente de las cooperativas andaluzas ha destacado que las cifras del sector son "incontestables" y ha incidido en algunas estadísticas como que el 40% del empleo generado por las cooperativas andaluzas está ocupado por mujeres; que se encuentran mujeres líderes de forma equilibrada en todos los rangos de antigüedad de las cooperativas, desde empresas con más de 15 años de experiencia hasta las de relativamente reciente creación; o que cerca del 80% de las cooperativas tienen más del 51% de mujeres socias, mientras que el 41% de las cooperativas están íntegramente constituidas por mujeres.

Por otra parte, Enrique Nadales, director del Instituto Municipal para la Formación y Empleo (IMFE) del Ayuntamiento de Málaga ha señalado que "el cooperativismo es una de las grandes formas empresariales de nuestra sociedad", ha subrayado Nadales, para añadir a continuación: "El IMFE siempre ha estado y estará al lado de la evolución de la mujer en todas sus facetas emprendedoras".

Asimismo, Elena Aznar Espósito, secretaria general de la Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía (Amecoop) ha añadido que "la Inteligencia Artificial ha dotado a las niñas y las mujeres de una mayor seguridad física, on line y off line", para añadir a continuación: "Asistimos en los últimos tiempos a diferentes tipos de ataques en Internet, y si les damos a las mujeres las herramientas estarán más protegidas ante esas posibles agresiones.

Y la directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social, Susana Romero, ha valorado el esfuerzo de las mujeres cooperativistas en la actualidad. "Nuevamente volvéis a poner el foco en la necesidad de derribar las barreras que aún sabemos que existen, para que las mujeres accedan en igualdad de condiciones que los hombres al mundo laboral".

EXPERIENCIAS EMPRESARIALES LIDERADAS POR MUJERES

Esta nueva edición del congreso quiere ayudar a impulsar el liderazgo femenino en el mundo empresarial dándole voz a mujeres cooperativistas que han roto esta brecha digital. Así, Miriam González, abogada especialista en Derecho de la Unión Europea y fundadora de Inspiring Girls, ha mostrado la necesidad imperante del emprendimiento femenino en la sociedad actual.

De otra parte, Carmen Aguayo, directora de la cátedra Mujer y tecnología, Hedy Lamarr, ha conectado con el público del congreso a través de la tecnología, acercando la Inteligencia Artificial a las mujeres en el ámbito profesional.

En la mesa de expertas cooperativistas con Sarao S.Coop. And, RojoMandarina S.Coop. And y Mowomo S.Coop. And se ha debatido sobre el uso que hay que darle a la Inteligencia Artificial para utilizarlo como herramienta beneficiosa y aumentar la productividad en favor de las cooperativas. La huelga de guionistas de Hollywood también ha estado presente con Celia de Molina que ha cerrado la jornada apoyando este evento con su participación.

Tras el éxito de congresos anteriores, Faecta y la Diputación de Málaga apuestan en su III edición por dar mayor visibilidad a las mujeres cooperativistas andaluzas y mostrarles que se puede romper y superar esta brecha digital. Con este congreso quieren sensibilizar al público sobre la contribución significativa de las cooperativas de trabajo, en especial las lideradas por mujeres, en la era digital y su relevancia en la superación de la brecha de género.

Este III Congreso Mujeres y Cooperativismo cuenta con el apoyo de Faecta, Junta de Andalucía, Amecoop-Andalucía, IMFE Málaga, y la Diputación de Málaga.