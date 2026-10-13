El Congreso Sepes 2026 señala a la IA y a procesos más rápidos y económicos como ejes para transformar la odontología

Un momento del 55 Congreso Anual de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (Sepes), celebrado en Málaga. - SEPES

MÁLAGA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La inteligencia artificial, la robótica y los nuevos avances tecnológicos están transformando la odontología y abriendo la puerta a tratamientos dentales "más rápidos y precisos". Este ha sido uno de los principales mensajes del 55 Congreso Anual de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (Sepes), que también ha destacado el impacto de estos avances en la calidad de vida de las personas.

Este encuentro ha convertido a Málaga durante tres días en punto de encuentro internacional para analizar el futuro de la salud bucodental, con un total de 1.800 profesionales, más de 90 expertos nacionales e internacionales y más de 60 empresas del sector que se han dado cita en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

Esta edición, que ha supuesto el regreso de este encuentro científico a la capital malagueña 12 años después de su anterior celebración en la ciudad, ha tenido como lema 'Odontología restauradora disruptiva: desafíos y oportunidades', han informado desde la organización en una nota.

El congreso ha abordado una cuestión que afecta directamente a la población: cómo los avances tecnológicos y la inteligencia artificial están transformando los tratamientos dentales, permitiendo intervenciones más rápidas, precisas, económicas y con resultados más duraderos.

Según han indicado, "una de las grandes ventajas de estas innovaciones es la posibilidad de planificar los tratamientos con mayor exactitud, anticipar posibles complicaciones y prever los resultados incluso antes de comenzar la intervención". Así, la tecnología "no solo facilita el trabajo de los profesionales, sino que también aporta mayor seguridad y confianza a los pacientes, que pueden conocer de antemano cómo será su tratamiento y qué resultados pueden esperar".

Los doctores Guillermo Pradíes, presidente de Sepes; Eduardo Crooke, presidente del congreso, y Bruno Pereira, presidente del comité científico, han participado en este encuentro, junto a representantes de las principales organizaciones colegiales, como el vicepresidente del Consejo General de Dentistas de España, Francisco José García Lorente.

También han estado el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas, el doctor Francisco Javier Fernández Parra; y el presidente del Colegio de Dentistas de Málaga, Daniel Navas.

Para el presidente del congreso, Eduardo Crooke, el sector está viviendo un momento de transformación que obliga a revisar la forma de trabajar en las clínicas. "Las tecnologías, la IA, los materiales y todo lo nuevo nos obligan a cambiar nuestros protocolos de trabajo", señaló, destacando el carácter eminentemente práctico y clínico de esta edición.

El gran desafío, según sus responsables, es distinguir las innovaciones que realmente mejoran la atención al paciente de aquellas que todavía no han demostrado su utilidad.

Uno de los asuntos que más interés ha despertado ha sido la aplicación de la inteligencia artificial al diagnóstico y la planificación de tratamientos, una tecnología que permite analizar información clínica, mejorar la precisión de las intervenciones y facilitar la toma de decisiones por parte de los profesionales.

El doctor especialista Markus Blatz, de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos), reunió a numerosos asistentes en el auditorio principal con una conferencia dedicada a separar la realidad de las expectativas en torno a las nuevas tecnologías.

Su intervención abordó desde las aplicaciones actuales de la inteligencia artificial hasta la robótica y las posibilidades futuras de los nanorrobots en odontología.

Por su parte, el experto Florin Cofar profundizó en cómo la IA y la planificación digital están cambiando la manera de diseñar y ejecutar los tratamientos.

La incorporación de nuevos materiales, las técnicas digitales y los avances en implantología y rehabilitación oral también han ocupado un lugar destacado. El objetivo común es avanzar hacia tratamientos más personalizados, menos invasivos y con mejores resultados, evitando intervenciones innecesarias y aprovechando las posibilidades que ofrece la tecnología.

Más allá de las novedades tecnológicas, el congreso ha mostrado el impacto que los avances odontológicos pueden tener en la calidad de vida de las personas. Uno de los casos más significativos fue el presentado por la doctora Lucía Fernández de Estevan, directora del Máster de Prótesis Avanzada de la Universidad de Valencia.

La especialista expuso el proceso de rehabilitación de una paciente que, con tan solo 12 años, padecía un osteosarcoma, un tipo de cáncer óseo. Tras cinco años de tratamiento y seguimiento en el ámbito universitario, la paciente ha conseguido recuperar la capacidad de comer y sonreír, un ejemplo de cómo la odontología restauradora puede contribuir a recuperar funciones esenciales y mejorar profundamente la vida de quienes han sufrido enfermedades graves.

Este caso ha servido para recordar que, detrás de los avances científicos y tecnológicos, el verdadero objetivo de la odontología sigue siendo mejorar la salud y el bienestar de las personas.