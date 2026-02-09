El consejo de Urbanismo aprobará el proyecto de obras del jardín exterior del centro CaixaForum de Málaga

Archivo - El alcalde, Francisco de la Torre, y el presidente de la Fundación 'la Caixa', Isidro Fainé. - FRANCIS GONZALEZ - Archivo

MÁLAGA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejo de Urbanismo de Málaga aprobará en su próxima sesión, que se celebra el próximo jueves, 12 de febrero, el proyecto de la obra para la ejecución del jardín exterior de uso público que se ubicará junto al centro CaixaForum.

Desde el Ayuntamiento han recordado que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Fundación "la Caixa", Isidro Fainé, firmaron el 30 de marzo de 2023 un acuerdo por el cual ambas partes se comprometían a establecer nuevo centro cultural CaixaForum en la ciudad de Málaga.

Fruto del acuerdo, el Consistorio se comprometía a ceder a la Fundación el suelo, de forma gratuita al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, sobre el que se construirá el equipamiento. Así, la parcela cuya concesión fue aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado mes de diciembre, tiene 5.564 metros cuadrados (m2) de superficie y un techo máximo edificable de 12.240 m2.

El plazo por el cual se concesiona el suelo es de 55 años, prorrogable hasta el máximo legal permitido (75 años). Entre las obligaciones del concesionario se encuentran la urbanización y la adecuación del suelo, así como el mantenimiento de las dos parcelas colindantes con la que es objeto de concesión.

El proyecto constructivo, diseñado por los arquitectos Felipe Pich-Aguilera y Teresa Batlle, se caracteriza por su integración en el paisaje y su cubierta, que emula la forma orgánica de una gota de agua, se convertirá en el emblema del nuevo CaixaForum, además de actuar como protector climático del espacio.

El equipamiento, que contará con 9.417 m2 de superficie construida, dispondrá de dos grandes salas de exposiciones, un auditorio y salas polivalentes en la primera planta.

Tal y como se informó en el acuerdo suscrito en marzo de 2023, el centro también dispondrá de un espacio educativo, una cafetería restaurante y una librería tienda en la planta baja. El gran espacio verde exterior acogerá un jardín abierto al público para actividades al aire libre.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL JARDÍN EXTERIOR DEL CENTRO CAIXAFORUM

Según recoge la memoria del proyecto, este jardín exterior, que se ejecutará de forma paralela al centro CaixaForum, es complementario a la edificación del edificio principal y resuelve la urbanización exterior de los espacios libres de la parcela delimitada por las calles Luis Francisco Pallardo Peinado, Virgen de la Cabeza, Don Quijote y Juan Carlos Onetti.

El proyecto de obras presentado aborda de manera integrada la parcela edificable y los ámbitos colindantes objeto de la urbanización, de modo que la ampliación hacia el oeste del viario en dirección a la calle Juan Carlos Onetti y la actuación en curva hacia el sureste con la apertura a la plaza Manuel Azaña, se ejecutarán de forma unitaria por lo que el diseño planteado es funcional y está vinculado a los accesos y al resto de los espacios libres del centro cultural.

En cuanto a la pavimentación y a las especies que acogerá el parque, en coordinación con el Servicio de Parques y Jardines, la propuesta de paisajismo integra las condiciones edáficas, hídricas y ambientales del ámbito de actuación y a las características geológicas y funcionales del emplazamiento.

Con el fin de dar respuesta a la presencia de estratos arcillosos que dificultan el desarrollo de la vegetación, así como la gestión de las aguas pluviales, se ha proyectado la sustitución del horizonte superficial del terreno mediante la retirada de los primeros 50 a 70 centímetros de profundidad que serán reemplazados por un sustrato de composición arenosa.

Así, la zona verde se materializa mediante la creación de un sistema de dunas modeladas con citado sustrato que posibilita la implantación de arbolado y especies arbustivas con las condiciones de estabilidad y retención necesarias para su correcto desarrollo. El presupuesto de ejecución de la intervención asciende a 515.000 euros y su plazo de ejecución es de seis meses.