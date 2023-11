El Contenedor Cultural abre las puertas a la 33 edición del Fancine de la Universidad de Málaga

MÁLAGA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La agenda de noviembre en el Contenedor Cultural se vuelca con la 33 edición del festival de cine fantástico organizado por la Universidad de Málaga (UMA). El espacio se convierte en la "segunda vivienda" del certamen que en esta ocasión ha elegido como eje central "un tema tan terrorífico en la actualidad malagueña como lo es el de la vivienda".

Entre los días 8 y 16 de noviembre el espacio del Vicerrectorado de Cultura aloja en sus instalaciones más de una decena de actividades paralelas relacionadas con la cita cinematográfica.

Los eventos fancineros comienzan un día antes del pistoletazo de salida, el día 7,con la finalización del ciclo 'Camino a Fancine' y la proyección de 'Parásitos'. La doble oscarizada cinta podrá verse en V.O.S.E y en su versión en blanco y negro en la sala 3 del Contenedor Cultural. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Al día siguiente de la gala inaugural, el jueves día 9, la compañía Mu Teatro en colaboración con la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga se sube al escenario con un workshop inspirado en otro de los largometrajes protagonistas de 'Camino a Fancine': 'Black Phone'. Un oscuro sótano sin comunicación externa y un misterioso teléfono negro son la premisa de 'Black Telephone'.

El fin de semana que coincide con las fechas del festival es cuando mayor número de eventos se concentran en el Contenedor Cultural. El viernes 10, Santo Rostro presenta su nuevo disco. Rock progresivo, stoner, doom, psicodelia y potencia sonora en directo.

Este año, el famoso concurso de K-pop donde grupos y solistas compiten con coreografías típicas de este estilo musical, se incluye, el sábado día 11, dentro de una jornada bautizada como Asian Party que además de la competición ofrece al público y participantes mercadillos, food-trucks, djs y más actividades que concluirán con una random play dance.

Para quienes no viven al ritmo del K-pop, el festival de cine ha programado ese mismo día 'El terror se escucha - Sonoterror', una experiencia única donde el terror se hace eco. Desde las 11 hasta las 20 horas el público asistente vivirá intrigantes historias a través de la inmersión sonora. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

El domingo es el turno para que los más pequeños de la casa disfruten. En horario de mañana se llevarán a cabo los talleres infantiles 'Haz tu báculo de Sakura' y 'Crea tu casita Pokemon' este último con plazas ya agotadas.

Esa misma tarde, a las 17.00 horas, el espacio cultural proyectará 'Monster House' en el también clásico Fantástico en familia. También con todas las plazas ya asignadas y ese mismo día, Pepo Pérez, dibujante de cómic y profesor de la UMA, imparte el Taller de cómic nivel Dios. Los asistentes podrán disfrutar de una clase de iniciación a mano del creador de títulos como 'El vecino' cuya adaptación a plataformas audiovisuales ha sido llevada a cabo por Netflix.

Para amantes del detrás de las cámaras, Fancine ofrece el martes 14 de noviembre en el Contenedor Cultural una charla sobre la búsqueda y gestión de localizaciones de cine a cargo de Tate Aráez, profesional del sector. La entrada será libre hasta completar aforo.

Cierra las actividades en el Contenedor, el miércoles día 15, el habitual Escape Room de Fancine. 'Los intrusos' es el título de este nuevo rompecabezas creado por Escapismo Room para la ocasión. Se llevarán a cabo pases de 30 minutos desde las 19.00 hasta las 21.30 y se podrá reservar desde la web de wegow.

ESCÉNICAS, CINE Y MÚSICA

Al margen de las actividades fechadas en el marco del festival de cine fantástico, el Contenedor Cultural sigue con su habitual programación el resto del mes. Tras la festividad del 1 de noviembre, el punk de la reinventada banda Notyourbusiness inaugura el onceavo mes de 2023 en un concierto que promete hacer pasar a su público una tarde inolvidable.

Tras el punk, el Contenedor Cultural da un giro de 180 grados y propone a sus asistentes, el día 22, la música tradicional del Mediterráneo del trío Hispanistán. Un proyecto que escarba en las raíces y busca la originalidad volviendo al origen. Clausuran los conciertos de noviembre la actuación de Inxight el día 30, en un noche donde la banda de metal melódico presentará sus nuevos temas.

En cuanto a escénicas, la decimosegunda edición del festival de poesía 'Irreconciliables' vuelve un año más al Contenedor Cultural el día 23 de noviembre. Esta vez une fuerzas con el festival Gráfica OOPS! BANG! WTF!. Carla Nyman, Ramón Gázquez, Sara Torres, Ángeles Toledano, Laura P. Vernetti y María Eloy-García son algunas de las artistas que pasarán por el festival, representando disciplinas tan diferentes como las del cante o el cómic.

El testigo lo recoge la directora, coreógrafa, bailarina y actriz Bárbara Sánchez, que el día 29 no solo se subirá al escenario con el work in progress 'La Muerte payasa', espectáculo donde aborda el final de la vida desde el humor, si no que ese mismo día también impartirá un taller de interpretación Poderío Coaching [El Happening].

El audiovisual vuelve al contenedor tras Fancine el día 21 de noviembre con la proyección del documental 'El señor Papú' de Yolanda Luna y Ami Cumpián. Una semana más tarde será el turno de 'Esto ya lo hizo Tecla. Parte 1', documental que recoge la trayectoria de la vicerrectora de Cultura y docente en la UMA Tecla Lumbreras. Realizado por Hugo Chapon, la producción pretende homenajear esta figura indispensable dentro del desarrollo cultural de la Málaga actual.

DICIEMBRE

El parón que suponen las vacaciones de Navidad en la comunidad universitaria, implica que la programación durante el último mes de 2023 sea más breve de lo habitual. Por lo que, junto a la agenda de noviembre del Contenedor Cultural, se añade la de diciembre.

Serán dos jornadas las que homenajearán la carrera del director malagueño Pedro Temboury. El 5 de diciembre se proyecta en la sala 3 del espacio 'Ellos robaron la picha de Hitler', y el martes siguiente seguirá el reconocimiento con varios de sus cortos más famosos. El ciclo de cine 'Cultura de proximidad' concluye con el Festival de videodanza FIVRS el día 19.

No pueden faltar las artes vivas en la recta final del año. El miércoles 13 de diciembre, Elvira García, Serkoç Oz y Manuel Collado le dan la vuelta a La Odisea con 'Santas, diosas y brujas'. Abordan la conocidísima tragedia griega desde el punto de vista de tres de sus protagonistas femeninas: Penélope, Calipso y Circe, dejando en un tercer plano al aventurero Ulises. Cierra las escénicas del mes la Cía InDubio con una propuesta que convierte al público en intérprete dentro de la propia obra. 'Juicio al extranjero' llega al Contenedor el 20 de diciembre con Manuel Pico, Luis Maesso e Iñigo Santacana.

La música tendrá también lugar en la programación del último mes. El indie de Red Apocalipse se sube al escenario para amenizar la tarde-noche del 14 de diciembre.

ESPACIO CERO Y SALA DE EXPOSICIONES DEL RECTORADO

Las exposiciones actuales de los dos espacios del Vicerrectorado de Cultura se prorrogan hasta el mes de diciembre. La obra fotográfica de Carlos Canal, 'Archivo Sombra', instalada en la sala de exposiciones del Rectorado, en pleno centro de Málaga, se dilata hasta primero de mes, finalizando el día 2 de diciembre.

Algo más se prolongará la exposición homenaje al artista malagueño por excelencia 'Picasso, Malagueño y exquisito' de Pedro Avilés , ubicada en el Campus de Teatinos, que puede disfrutarse hasta el 11 de diciembre en Espacio Cero.