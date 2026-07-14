Controlado el incendio forestal de Alhaurín El Grande (Málaga), donde aún trabajan 20 efectivos en tierra

MÁLAGA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por controlado a las 19,10 horas de este martes el incendio declarado durante la tarde en localidad malagueña de Alhaurín El Grande.

No obstante, a través de su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, el Plan Infoca ha detallado que aún continúan trabajando 20 efectivos por tierra y dos vehículos autobombas en el remate y liquidación del fuego.

Cabe mencionar que se da por controlado aquel incendio cuyo perímetro se encuentra rodeado por una línea de control, formada por una franja de terreno sin vegetación, o con vegetación ya quemada, pudiendo quedar en su interior algunos puntos calientes.

En contexto, el fuego se ha declarado sobre las 15,15 horas en el paraje Río Fahala del citado municipio malagueño.