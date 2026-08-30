Controlado el incendio forestal declarado este domingo en un paraje de El Borge (Málaga)

Imagen aérea del incendio forestal declarado en El Borge (Málaga). - PLAN INFOCA

MÁLAGA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por controlado el incendio forestal que se había declarado este domingo, 30 de agosto, en el paraje de Fuensanta del término municipal de El Borge (Málaga).

En un mensaje en su cuenta oficial en la red social 'X', consultado por Europa Press, el Infoca ha informado en torno a las 18,00 horas de que este incendio había quedado controlado, así como ha precisado que continúan desplegados once bomberos forestales, un agente medioambiental y un vehículo autobomba.

Tras declararse el incendio, por parte del Infoca han llegado a desplazarse hasta el lugar del mismo un total de cinco medios aéreos, entre ellos tres helicópteros --uno ligero, uno semipesado y otro pesado-- y dos aviones de carga en tierra.

También, 30 bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (Brica), tres técnicos de operaciones, un agente medioambiental y un vehículo autobomba.