Convocan audiciones para la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho

Orquesta Sinfónica Larios Pop del Soho - TEATRO DEL SOHO/MARINA M.LUNA

MÁLAGA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La orquesta del Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, Larios Pop del Soho dirigida por Arturo Díez Boscovich, convoca audiciones para varias especialidades de instrumentos de cuerda.

En concreto, para violín tutti, ayuda de concertino, solista de segundos violines, ayuda de segundos violines, viola tutti, solista de viola, ayuda de solista de viola, violonchelo tutti, ayuda de solista de violonchelo, contrabajo tutti, solista de contrabajo y ayuda de contrabajo.

Todos los interesados que quieran formar parte de la Larios Pop del Soho durante la temporada 2026/2027 podrán inscribirse desde este viernes hasta el 6 de septiembre rellenando un formulario y adjuntando un CV esquematizado.

Para poder acceder a las pruebas presenciales es necesario haber realizado estudios de Grado Medio o Superior en la especialidad y tener más de 16 años, han indicado en un comunicado.

La selección de los candidatos será estrictamente por currículum y a partir del material que se indica en las bases de la convocatoria. Los candidatos que reúnan los requisitos serán contactados para una audición presencial a finales de septiembre en el Teatro del Soho CaixaBank.

El proceso de selección para la Orquesta Sinfónica Larios Pop del Soho consistirá en la interpretación de una obra de repertorio indicado en cada especialidad y de una lectura de un pasaje orquestal. Las pruebas se celebrarán los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2026 en el Teatro del Soho CaixaBank.