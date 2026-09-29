Convocan concentración este jueves en Málaga para pedir cumplimiento de plazos de la dependencia y refuerzo asistencial

José Ignacio Moraleda, secretario general del Sindicato de Pensionistas de CCOO de Málaga. - CCOO MÁLAGA

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado una concentración para este jueves, 1 de octubre, a las 11,00 horas ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, para reivindicar un sistema público de cuidados "digno" y reclamar el cumplimiento de los plazos de la Ley de Dependencia y el refuerzo de los servicios públicos ante el deterioro de la atención social a las personas mayores.

La movilización, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, servirá también para denunciar, según CCOO, el "colapso" de la atención social en la provincia y reclamar medidas para reducir la brecha económica y de género que afecta a la población jubilada.

En materia de protección social, el Sindicato de Pensionistas de CCOO de Málaga ha alertado este martes en rueda de prensa de "la brecha existente" entre las pensiones de hombres y mujeres en la provincia, que sitúa en cerca de 400 euros, según sus datos.

Así, frente a una pensión media provincial de unos 1.300 euros, los hombres perciben alrededor de 1.400 euros y las mujeres unos 1.100 euros. Además, las pensiones no contributivas afectan a más de 20.000 personas en Málaga, ha señalado el sindicato.

El secretario general del Sindicato de Pensionistas de CCOO de Málaga, José Ignacio Moraleda, ha reclamado a la Junta de Andalucía "financiación real" para reducir de forma urgente los tiempos de espera y ha defendido que "las personas mayores nos jubilamos del trabajo, pero no nos jubilamos de la vida".

Moraleda también ha denunciado los retrasos en la tramitación de la dependencia y ha asegurado que "muchas personas desisten de solicitar estas prestaciones cuando conocen los tiempos de espera". Según CCOO, la demora en la provincia de Málaga supera los 460 días, frente a los 413 días de media en Andalucía.

El sindicato sostiene asimismo que "alrededor de 400 personas han fallecido en lo que va de año en la provincia mientras esperaban la concesión de su prestación", lo que, según sus cálculos, "supone una media de más de dos personas al día".

En cuanto a la red residencial, CCOO ha criticado la falta de plazas públicas y ha señalado que "Málaga cuenta únicamente con dos residencias de titularidad autonómica". La organización sindical, que toma como referencia un criterio del 5% de plazas sobre la población, estima que la provincia "necesitaría más de 10.000 plazas para atender a sus alrededor de 1,8 millones de habitantes".

CCOO también ha advertido de que el modelo actual "obliga a los usuarios de residencias a asumir un copago que puede llegar a absorber el 75% de la pensión".

Por otro lado, la organización sindical ha alertado sobre la soledad no deseada, que afecta a más de 74.000 personas mayores de 60 años en Málaga, de las que unas 40.000 son mujeres y 30.000 hombres, según las cifras aportadas por el sindicato.

Ante esta situación, CCOO de Málaga ha reclamado un "incremento de los recursos presupuestarios" destinados a los centros de participación activa para prevenir el aislamiento y favorecer la cohesión social.

Finalmente, la central sindical ha reclamado al Gobierno andaluz un cambio en las políticas de cuidados mediante una "mayor inversión directa y el impulso del Diálogo Social con las organizaciones sindicales". CCOO ha anunciado que mantendrá las movilizaciones para reclamar el cumplimiento de los plazos de dependencia y el refuerzo de los servicios públicos.