Correos acoge en Málaga una exposición filatélica dedicada a la figura universal de Picasso - CORREOS

MÁLAGA 9 Feb. (EUROPA PRESS) - La oficina principal de Correos en Málaga, en la explanada de la Estación, acoge la decimoséptima exposición del Círculo Filatélico y Numismático de Málaga, dedicada a la figura del universal artista malagueño Pablo Ruiz Picasso.

La colección, presentada por el socio Cristóbal Callejón Sánchez, destaca por su original disposición: cada lámina ha sido diseñada con abundante información que contextualiza las emisiones expuestas.

La exposición podrá contemplarse en horario de oficina, de lunes a viernes, durante los próximos dos meses, han indicado desde Correos en un comunicado.

La muestra reúne una amplia selección de sellos emitidos en distintos países y momentos históricos. Se incluye el primer sello del mundo dedicado a Picasso, lanzado por Checoslovaquia en 1966 con la reproducción del 'Guernica', así como emisiones conmemorativas del centenario de su nacimiento en 1981 de países como Bulgaria, México o la extinta Unión Soviética.

También se exhiben piezas singulares como la hoja bloque coreana con la portada de Minotauro, el pliego francés Paulo vestido de arlequín, un estudio de variantes del sello 'Mujer leyendo' (Francia, 1982) y obras que recuerdan el nombramiento de Picasso como director del Museo del Prado. La selección se completa con emisiones de Mozambique y de la República Centroafricana sobre fondo de oro.

Por último, han señalado que Correos continúa impulsando iniciativas culturales que ponen en valor el patrimonio postal y acercan la filatelia a la ciudadanía. Además, mantiene su oferta de servicios: venta de embalajes y sellos, envío de paquetería, trámites con la DGT, presentación de documentación mediante Orve, seguros AXA, comercialización de lotería de Cruz Roja y ONCE, y pago de tributos a través de Correos Pay.