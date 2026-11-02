Cortada la A-7 en Málaga tras la salida de vía de un camión

Agente de la Guardia Civil de Tráfico en Eivissa - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La A-7 a su paso por Málaga permanece cortada tras la salida de vía de un camión, según han indicado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía y desde el Centro de Gestión del Tráfico.

Los hechos han tenido lugar sobre las 09,15 horas en la A-7, en el kilómetro 977, por la zona de El Palo y con sentido al municipio malagueño de Rincón de la Victoria.

Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil de Tráfico, los servicios sanitarios y mantenimiento de la vía. Así, según han indicado desde el 112, dos personas han tenido que ser asistidas por los servicios sanitarios en el lugar. En concreto, un hombre de 44 años y una menor de diez años.

Tras ello, la vía ha quedado cortada y hay habilitado un itinerario alternativo por la MA-24, según han precisado desde Tráfico y el 112 Andalucía.