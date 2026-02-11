Cortada al tráfico la MA-6101 en Villanueva de Algaidas (Málaga) por colapso de la plataforma

La plataforma de la carretera MA-6101 en Villanueva de Algaidas ha colapsado a la altura de la barriada La Parrilla. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación provincial de Málaga ha informado que durante esta pasad noche se ha cortado la carretera MA-6101 a la altura de la barriada de La Parrilla, en el municipio de Villanueva de Algaidas, por colapso de la plataforma.

Así, la institución actualiza la información sobre el estado de la red provincial de carreteras y da cuenta de que en estos momentos hay diez vías cortadas al tráfico, dos de ellas con limitaciones (no permiten el tráfico a vehículos pesados).

Seis de estas vías se encuentran en la comarca de la Serranía de Ronda: MA-8401, de Benaoján a Cortes de la Frontera; MA-8306, Benalauría; MA-8302, Genalguacil; MA-7402, al yacimiento arqueológico de Acinipo; MA-7300, de Igualeja a Pujerra; y MA-8406, Venta de La Leche. Son estas dos últimas las que están cortadas únicamente al tráfico pesado.

Por otra parte, en la comarca de la Axarquía están cerradas la MA-3102 (Colmenar) y la MA-4105 (de Canillas de Aceituno a Sedella) Y en la comarca de Antequera, la MA-6406 (Almargen) y la MA-6101 (Villanueva de Algaidas).