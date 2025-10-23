Cortefiel conmemora el 80 aniversario de su fundación con una fiesta para sus socios de Málaga

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca de moda española Cortefiel ha conmemorado su 80 aniversario con distintas acciones que destacan su legado en la moda con "un encuentro especial" para sus socios de Málaga. Por ello, este jueves, 23 de octubre, en la tienda de Cortefiel, situada en la calle Alameda Principal, 16, la entidad invitará, a partir de las 18,00 horas hasta las 20,00 horas, a los miembros del Club al cóctel Paloma creado para la marca de la mano de Schweppes.

Según ha informado la firma en una nota, con esta conmemoración, la entidad ha reforzado "la conexión con su comunidad, la de su club de fidelidad", a través de una experiencia en sus puntos de venta. Por ello, ha indicado que en quince tiendas seleccionadas de Cortefiel en toda España, entre las que se encuentra la mentada tienda de Málaga, celebrará un 'afterwork' en colaboración con Schweppes y sus 'bartenders'.

Asimismo, Cortefiel cuenta con el "primer club de fidelidad" en moda en España, fundado en 1979, con una comunidad de más de ocho millones de socios con los que tiene una comunicación regular a través de sus diferentes canales, como son postales, correo electrónico, web y App de Cortefiel y sus puntos de venta.

El club de fidelización de Cortefiel y Pedro del Hierro sigue actualmente a la vanguardia ofreciendo propuestas personalizadas basadas en hasta 50 variables --sociodemográficas, históricos de compra, actividad promocional-- gestionadas y analizadas con el soporte de una robusta infraestructura tecnológica y la utilización de la inteligencia artificial (IA) y del 'big data'.

Además, se han intervenido los escaparates de 150 tiendas de España y Portugal, con mensajes personalizados de agradecimiento que conectan con la identidad y esencia de cada una de las regiones escogidas. Según ha explicado la firma española, esta iniciativa busca "rendir homenaje" a los lugares donde Cortefiel "ha crecido y ha acompañado el día a día de sus clientes desde hace ocho décadas".

En el marco del aniversario de la marca, en el mes de octubre se presentará el fashion film 'Todo por vestir' producido por Little Spain, la productora fundada por Santos Bacana, Antón Álvarez (C.Tangana), María Rubio y Cristina Trenas, y que en la edición de los Goya de 2025 ganaron el premio Mejor Película Documental por 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'.

Este "film histórico" será presentado próximamente, subraya la identidad de Cortefiel, transversal, paralela a la evolución social y estética de la sociedad española en sus ocho décadas de historia. En el mes de noviembre, y como parte de este aniversario tan especial, Cortefiel lanzará una acción dirigida a agradecer la fidelidad de quienes forman parte de su club.

Por último, la marca regalará a uno de sus clientes 'Un armario para toda la vida'. El fin del calendario de acciones especiales tendrá lugar en el mes de febrero, cuando Cortefiel colaborará con Menudos Corazones continuando así su compromiso con acciones sociales.