La Costa del Sol afianza su posición en el mercado estadounidense con un viaje en Málaga junto con SDQ Travel

Viaje de familiarización a Málaga capital dentro de la promoción de la Costa del Sol en el mercado estadounidense. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha organizado, en colaboración con SDQ Travel, un viaje de familiarización dirigido a agentes de viaje del mercado estadounidense, centrado en la ciudad de Málaga. La iniciativa ha permitido recibir a un grupo de diez profesionales procedentes de Miami para acercarles de primera mano la oferta turística urbana del destino.

El programa se ha diseñado para ofrecer una visión completa de la ciudad, combinando patrimonio, gastronomía y alojamiento, han destacado desde la Diputación. Durante su estancia, los agentes han realizado una visita guiada por el casco histórico de la capital malagueña.

Esto, han indicado a través de una nota, les ha permitido conocer algunos de los principales atractivos culturales y urbanos del centro de la ciudad, "así como su potencial como destino para escapadas y viajes de corta y media duración".

La experiencia gastronómica ha sido otro de los ejes del 'fam trip', con una comida organizada en restaurantes emblemáticos de la capital y espacios representativos de la oferta culinaria local. Estas actividades han contribuido a mostrar "la diversidad y calidad de la gastronomía malagueña, uno de los elementos clave en la experiencia del visitante".

El viaje ha incluido también visitas de inspección a distintos hoteles urbanos de cuatro y cinco estrellas, con el objetivo de que los agentes pudieran conocer de primera mano la planta hotelera de la ciudad, sus instalaciones y servicios, así como su adecuación a las necesidades del mercado internacional. Esta parte del programa ha permitido "reforzar el conocimiento práctico del destino y facilitar su posterior comercialización".

Según la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, "este tipo de acciones son fundamentales para posicionar el destino en mercados estratégicos como Estados Unidos, ya que permiten a los agentes de viaje vivir la experiencia y trasladarla después con mayor precisión y confianza a sus clientes". Ha destacado la importancia de la colaboración con socios especializados "para maximizar el impacto de este tipo de iniciativas".

"La ciudad de Málaga ofrece una combinación muy completa de cultura, gastronomía y alojamiento urbano de calidad, lo que la convierte en un producto muy atractivo para el viajero internacional", ha añadido González, quien ha subrayado el valor de los fam trips como herramienta de promoción directa.

Con esta acción, Turismo Costa del Sol continúa desarrollando iniciativas dirigidas "a fortalecer la presencia del destino en mercados internacionales prioritarios, apoyándose en experiencias reales y en el contacto directo con los prescriptores turísticos, con el objetivo de impulsar la comercialización y el posicionamiento de la Costa del Sol como destino urbano y cultural de referencia".