Costa del Sol afianza su presencia en Alemania con acciones culturales y gastronómicas en Museumsuferfest de Frankfurt

MÁLAGA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en Spanien am Main, el espacio de Turespaña en la duodécima edición de la Museumsuferfest de Frankfurt, celebrada del 29 al 31 de agosto, y donde el destino mostró su riqueza turística, cultural y gastronómica de la provincia de Málaga en uno de sus mercados prioritarios.

Este evento es una de las ferias culturales al aire libre más grandes de Europa, que cuenta con una afluencia que cada año supera el millón de visitantes y que constituyó "una oportunidad estratégica" para la Costa del Sol, han informado desde la Diputación provincial.

Durante los tres días de celebración, la Museumsuferfest reunió a un público de diversas edades, procedente tanto de Frankfurt como de otras regiones de Alemania. Las orillas del río Meno se convirtieron en un gran espacio de ocio y cultura, donde España "tuvo un protagonismo especial, ya que, fue el único que dispuso de un espacio propio con escenario y distintas carpas dedicadas a mostrar su oferta turística", han señalado en una nota.

En este marco, Turismo Costa del Sol contó con un módulo especial en el que desarrolló acciones "de alto valor para atraer la atención de los visitantes", han destacado; punto en el que han precisado que el programa diseñado por la entidad malagueña combinó cultura y gastronomía como ejes principales.

Así, se llevó a cabo un taller de cajón flamenco, que permitió al público acercarse de forma interactiva a una de las manifestaciones más reconocibles del arte andaluz, y una degustación de jamón y vino, productos "icónicos" de la gastronomía española "con fuerte arraigo en la Costa del Sol". "La combinación de ambos elementos transmitió la autenticidad del destino y proyectó una imagen atractiva y diferenciadora".

"Esta acción nos permitió acercar la Costa del Sol al público final de un mercado tan importante como el alemán, combinando experiencias culturales y gastronómicas que reflejan la esencia de nuestro destino", ha afirmado el director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz.

En este sentido, la estrategia respondió "a la necesidad de fidelizar a viajeros que ya conocían la provincia y de atraer a quienes hasta ahora habían optado por otros destinos españoles, y que buscan nuevas experiencias para sus próximas vacaciones".

La experiencia confirmó "la eficacia de esta participación", apuntando que la ubicación de Turespaña dentro del evento generó "un elevado interés por la Costa del Sol tanto entre quienes ya visitaron el destino y se mostraron dispuestos a regresar, como en aquellos que buscan descubrir el destino por primera vez". "El atractivo de las actividades propuestas resultó determinante para captar su atención durante todo el fin de semana".

Finalmente, Díaz ha subrayado que "haber estado presentes en la Museumsuferfest supuso reforzar nuestro posicionamiento en un mercado de gran potencial, mostrando la diversidad de Málaga de una forma cercana e interactiva". Con esta acción, Turismo Costa del Sol impulsa su agenda de promoción internacional, orientada "a consolidar la provincia como destino de referencia en Europa y a generar un impacto positivo en el turismo y la economía local".