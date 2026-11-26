Turismo Costa del Sol participa en Coming Up Madrid de Spain is Excellence. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en la cuarta edición de Coming Up de Spain is Excellence (SIE), celebrada en el Hotel VP Plaza de España de Madrid; un encuentro profesional dedicado a analizar las tendencias y los mercados emergentes que marcarán el futuro del turismo de lujo.

La entidad ha estado representada por su departamento de Lujo y Mercados Emergentes en una jornada centrada en el intercambio de conocimiento, la inteligencia de mercado y las nuevas oportunidades de colaboración, han informado desde la Diputación malagueña.

Según han indicado en una nota, el evento ha reunido a representantes de empresas, agencias especializadas, establecimientos hoteleros e instituciones para reflexionar sobre la evolución de la industria y las nuevas demandas de los viajeros de alta gama.

Spain is Excellence cuenta actualmente con 75 miembros, entre hoteles, agencias, proveedores especializados e instituciones, y se ha consolidado como una plataforma de referencia para la excelencia turística en España.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha destacado la importancia de participar en encuentros que permiten anticiparse a los cambios del sector. "El turismo de lujo está evolucionando hacia experiencias cada vez más personalizadas, en las que la autenticidad, la exclusividad y la calidad del servicio adquieren un protagonismo especial", ha dicho.

Según González, para la Costa del Sol "es fundamental conocer estas tendencias y seguir adaptando nuestra oferta a las expectativas de los viajeros más exigentes".

Durante la jornada se han abordado cuestiones como los nuevos hábitos de los expatriados, la búsqueda de experiencias alejadas de la masificación, el valor de las alianzas entre marcas y la evolución de la gastronomía. Estas temáticas han permitido profundizar en las transformaciones que está experimentando el turismo de alta gama y en las oportunidades que ofrecen los nuevos perfiles de viajeros.

El programa ha combinado conferencias, charlas especializadas, presentaciones dirigidas a las agencias miembros de Spain is Excellence y espacios de networking. Estas actividades han facilitado el intercambio de experiencias entre profesionales y el análisis de diferentes perspectivas sobre el futuro de los viajes de lujo.

Para Turismo Costa del Sol, la participación ha supuesto una oportunidad para actualizar su conocimiento del mercado y obtener información útil para la planificación de futuras acciones promocionales. El contacto con agencias, hoteleros y proveedores especializados permite conocer mejor las necesidades de los clientes y explorar nuevas formas de aportar valor a la experiencia turística.

González ha subrayado también la importancia de la colaboración entre los distintos actores del sector. "La competitividad en el turismo de lujo no depende únicamente de contar con buenos establecimientos, sino de nuestra capacidad para ofrecer experiencias completas y adaptadas a cada visitante", ha indicado.

Según ha expresado, "el contacto con agencias, marcas y profesionales especializados nos ayuda a identificar oportunidades y a seguir construyendo una oferta de mayor valor añadido".

La Costa del Sol dispone de una propuesta turística que combina alojamientos de alta gama, gastronomía, cultura, naturaleza y servicios especializados; unos recursos que, han indicado, permiten diseñar experiencias personalizadas para diferentes perfiles de visitantes.

Para Turismo Costa del Sol, esta diversidad constituye "una ventaja para responder a las nuevas tendencias del segmento, especialmente entre quienes buscan propuestas exclusivas y alejadas de los circuitos convencionales".