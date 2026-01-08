La Costa del Sol cierra otro año de récord con 14.6 millones de turistas y su mayor cifra de empleo turístico

El presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha destacado la fortaleza del sector turístico como principal motor económico de la provincia de Málaga. - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha presentado el balance turístico del año 2025 en una rueda de prensa en la que se han expuesto los principales indicadores de un ejercicio que ha vuelto a situar al destino en cifras históricas, toda vez que han llegado al destino malagueño 14,6 millones de turistas.

El balance ha reflejado que la Costa del Sol ha alcanzado en 2025 el mayor nivel de empleo turístico de su historia, en un contexto de crecimiento sostenido de la rentabilidad y de consolidación del modelo estratégico impulsado en los últimos años.

Durante su intervención, Francisco Salado, presidente de Turismo Costa del Sol, ha señalado que "2025 ha sido un año extraordinario para nuestra principal industria, no solo por los récords alcanzados, sino porque se ha confirmado que estamos creciendo en la dirección correcta".

En este sentido, ha subrayado que "el aumento del empleo, la rentabilidad y los ingresos por encima del crecimiento de visitantes demuestra que la estrategia de priorizar la calidad frente a la cantidad está dando resultados".

La Costa del Sol ha recibido en 2025 un total de 14,65 millones de turistas, lo que ha supuesto un incremento del 1,19% respecto al año anterior. Los ingresos generados por la actividad turística han alcanzado los 21.811,7 millones de euros, con un crecimiento del 2,8%, consolidando así un comportamiento más rentable del sector. Estos datos han reforzado la posición del destino como uno de los principales referentes turísticos de Andalucía, España y Europa.

Uno de los indicadores más destacados del balance ha sido el empleo turístico, que ha aumentado un 10% en 2025, alcanzando las 152.162 personas ocupadas según la Encuesta de Población Activa. Salado ha puesto de manifiesto que "este incremento del empleo, tres puntos por encima del registrado en 2024, es especialmente significativo porque refleja el impacto real del turismo en la economía y en la sociedad de la provincia". Asimismo, ha destacado que "el empleo turístico es hoy más estable, más cualificado y con mayor capacidad de generar riqueza".

En términos de rentabilidad, el RevPAR hotelero ha crecido un 7,21%, situándose en 108,2 euros, mientras que la oferta reglada de alojamiento turístico ha alcanzado las 701.994 plazas, un 6,5% más que en 2024. El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha registrado 13,3 millones de pasajeros, lo que ha supuesto un incremento del 7,3%, confirmando la buena conectividad aérea del destino.

El presidente ha señalado que "estos resultados no deben llevar a la complacencia, ya que el contexto internacional sigue marcado por la incertidumbre", y ha añadido que "desde Turismo Costa del Sol, de la mano del sector y del resto de administraciones, se ha continuado trabajando para reforzar la competitividad del destino, avanzar en la desestacionalización y consolidar un modelo turístico sostenible y generador de empleo".

El balance ha concluido destacando las positivas previsiones para el primer cuatrimestre de 2026, con un aumento del 6,2% en la oferta de plazas aéreas, lo que refuerza las perspectivas de continuidad del crecimiento turístico. Con estos datos, la Costa del Sol ha cerrado 2025 como el mejor año turístico de su historia, consolidando un modelo basado en la calidad, la rentabilidad y la creación de empleo.