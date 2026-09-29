Costa del Sol destaca la colaboración empresarial como "motor de nuevas oportunidades" en el sector turístico en Málaga

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, en la inauguración del 'Málaga Tourism Meeting 2026' en Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado este martes en la inauguración del 'Málaga Tourism Meeting 2026', un encuentro que ha reunido a profesionales, empresas e instituciones vinculadas al sector con motivo del Día Mundial del Turismo. Una iniciativa "necesaria", ha asegurado la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, para "mantener puntos de encuentro entre quienes participan diariamente en la actividad turística".

La cita ha alcanzado su tercera edición en una celebración en el Hard Rock Café Málaga, bajo el lema 'Conectando turismo, negocios y destinos'. Turismo Costa del Sol ha apuntado, a través de una comunicación, que el título corresponde a "una declaración de intenciones que ha marcado el carácter profesional de una jornada orientada especialmente al networking y a crear un espacio en el que los distintos agentes de la industria puedan compartir inquietudes y perspectivas sobre la evolución del turismo".

Durante la inauguración, González ha reiterado la necesidad de establecer puntos de encuentros entre profesionales del sector turístico en Málaga: "El turismo es una actividad en la que resulta esencial que empresas e instituciones trabajemos de manera conjunta."

"Encuentros como este nos permiten escucharnos, conocer otras perspectivas y establecer relaciones que pueden convertirse en nuevas oportunidades para el sector", ha afirmado González.

Turismo Costa del Sol destaca que, más allá del intercambio de experiencias, el formato 'Málaga Tourism Meeting' busca facilitar conexiones entre los participantes y favorecer que de esos contactos puedan surgir futuras vías de colaboración y negocio.

"Esta capacidad para conectar a los diferentes actores del ecosistema turístico resulta especialmente relevante en un sector caracterizado por la participación de empresas y profesionales de ámbitos muy diversos", destaca y también ha puesto de relevancia el impulso a la cooperación entre la iniciativa privada e instituciones para contribuir a compartir conocimiento, identificar necesidades y trabajar conjuntamente en la evolución del destino.

González ha incidido también en el valor que tiene escuchar al propio tejido empresarial, "hablar del futuro del turismo implica también escuchar a quienes trabajan cada día en él".

La celebración del encuentro en torno al Día Mundial del Turismo ha ofrecido además un contexto para poner el foco en el peso de una actividad estrechamente vinculada al desarrollo económico y empresarial de la provincia de Málaga y en la responsabilidad compartida de continuar trabajando para fortalecer su competitividad.

El 'networking' ha completado una jornada en la que, concluye Turismo Costa del Sol, el propio lema, "ha resumido el objetivo de la convocatoria: generar conexiones y compartir conocimiento para abrir nuevas posibilidades de colaboración dentro del sector turístico".