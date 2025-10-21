La Costa del Sol impulsa la Fiesta del Mar de Estepona para acercar el mar a la ciudadanía

La consejera delegada de Turismo y Planificación Costa del Sol, Esperanza González; Manuel Raigón, director Gerente del grupo Marinas del Mediterráneo y José Antonio Corbacho, presidente del Real Club Náutico de Estepona. - DIPUTACIÓN

ESTEPONA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS) El Puerto Deportivo de Estepona (Málaga) ha acogido este martes la presentación de la Fiesta del Mar de Estepona, una iniciativa impulsada por Turismo Costa del Sol y organizada por Marinas del Mediterráneo y el Real Club Náutico de Estepona, en el marco del proyecto Senda Azul de la Diputación de Málaga, que tendrá lugar el próximo 25 de octubre en el puerto deportivo de Estepona.

En el acto de presentación han estado presentes la consejera delegada de Turismo y Planificación Costa del Sol, Esperanza González; Manuel Raigón, director Gerente del grupo Marinas del Mediterráneo y José Antonio Corbacho, presidente del Real Club Náutico de Estepona.

La jornada se integra en el programa provincial 'Fiestas del Mar en los Puertos: una nueva forma de vivir la Costa del Sol', destinado a poner en valor la riqueza cultural, natural y humana del litoral malagueño. A través de actividades participativas, el evento busca acercar el mar a la ciudadanía desde una perspectiva educativa, sostenible y experiencial.

La celebración se incluye además en los Días del Mar de la Senda Azul, un programa promovido por Turismo Costa del Sol que fomenta la práctica de actividades náuticas, acuáticas y subacuáticas entre la ciudadanía y los visitantes, reforzando la conexión entre el destino y su entorno marino.

Bajo el lema 'Todo lo que el mar nos ofrece, nos regala y nos enseña', la Fiesta del Mar propone un completo programa que combina actividades náuticas, naturaleza, gastronomía y cultura marinera. Los asistentes disfrutarán, en este sentido, de cursos de vela, remo y pádel surf organizados por el Real Club Náutico de Estepona, así como de una exhibición de material de buceo ofrecida por Buceo Estepona y diversas acciones de divulgación ambiental vinculadas al entorno marino.

El evento incluye además una degustación popular de gastronomía marinera con fines solidarios, la proyección del documental "Málaga Sumergida" y un concierto de cierre que aspira a llenar el puerto deportivo de música y ambiente familiar.

El proyecto Senda Azul acompañará la jornada con sorteos y experiencias vinculadas al mar, como bautismos de buceo, paseos en catamarán y talleres sobre cultura marinera, reforzando su vocación participativa y su mensaje de respeto al entorno.

Durante la presentación de la iniciativa, Esperanza González, consejera delegada de Turismo Costa del Sol, ha destacado el papel del mar como símbolo de identidad provincial.

"El mar ha sido muy generoso con la provincia de Málaga; nos ha definido como lo que somos: un pueblo marinero, con un extraordinario paisaje mediterráneo y uno de los mejores destinos turísticos del mundo", ha señalado.

Asimismo, ha recordado también que la Senda Azul nació con el propósito de integrar y proyectar toda la oferta náutica, acuática y subacuática de la provincia, consolidándose como un referente en la promoción del turismo azul. "Queremos que los malagueños y malagueñas, y quienes nos visitan, se acerquen al mar para disfrutar de nuestra provincia con una perspectiva diferente; lo mejor de la Costa del Sol visto desde el mar", ha agregado.

Desde su puesta en marcha, la Senda Azul ha impulsado iniciativas como el programa Día del Mar, gracias al cual más de 2.000 personas han podido disfrutar de actividades náuticas gratuitas en distintos puntos del litoral malagueño, promoviendo el conocimiento y la protección del entorno marino.

Por último, la consejera delegada ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada como herramienta esencial para el desarrollo turístico sostenible. "Nuestro apoyo a Marinas del Mediterráneo y al Club Náutico de Estepona es un ejemplo más del modelo de cooperación que impulsa la Diputación y Turismo Costa del Sol para hacer más competitivo a nuestro destino", ha concluido.