La Costa del Sol impulsa su posicionamiento en Escandinavia con su presencia en Ferie for Alle

La Costa del Sol impulsa su posicionamiento en Escandinavia con su presencia en la feria turística Ferie for Alle

MÁLAGA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol participa en una nueva edición de Ferie for Alle, en Herning (Dinamarca), considerada la feria generalista más importante del sector turístico en Escandinavia. Este evento cuenta, como en ediciones anteriores, con una elevada participación tanto de público final como de empresas y destinos turísticos, además de una amplia cobertura mediática que ha contribuido a consolidarlo como una plataforma clave para la promoción internacional en los mercados nórdicos.

La entidad está presente en la zona de exposición dentro del mostrador de Andalucía, desde donde ha presentado la oferta turística del destino al público asistente. Según destacan en una nota informativa, la participación permite reforzar la visibilidad de la Costa del Sol en un mercado caracterizado por su interés en experiencias vinculadas a la naturaleza, el turismo activo y la diversidad cultural, así como por su fidelidad hacia destinos consolidados del sur de Europa.

Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol, ha señalado que "la presencia en Ferie for Alle nos permite mantener el contacto directo con un mercado estratégico para el destino y continuar reforzando el conocimiento de nuestra oferta entre el público escandinavo". En este sentido, ha destacado la relevancia de participar en ferias de gran afluencia que combinan promoción al consumidor final y contacto con profesionales del sector.

Como novedad en esta edición, la organización de la feria ha introducido el MCH Travel Connect, un encuentro profesional en el que Turismo Costa del Sol ha participado junto a otros destinos y empresas del sector. Este espacio ha servido como punto de encuentro con profesionales del mercado escandinavo, facilitando el intercambio de información y el establecimiento de nuevas relaciones comerciales orientadas a la generación de oportunidades de negocio.

Díaz ha añadido que "este tipo de encuentros profesionales nos permite fortalecer los vínculos con los agentes del mercado y seguir posicionando la Costa del Sol como un destino competitivo y adaptado a las demandas del viajero internacional". Con esta participación, Turismo Costa del Sol ha continuado avanzando en su estrategia de promoción internacional, apostando por la presencia en eventos de referencia que contribuyen a consolidar su posicionamiento en mercados europeos prioritarios y a impulsar nuevas oportunidades de crecimiento turístico.