La Costa del Sol impulsa su posicionamiento internacional en el segmento de golf en la International Golf Travel Market

La feria, que se celebra en la ciudad francesa de Cannes organizada por Reed Exhibitions, se presenta como el principal punto de encuentro para destinos internacionales, campos de golf, turoperadores, agencias de viajes y medios especializados - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol participa hasta este jueves en la International Golf Travel Market (IGTM), en la ciudad francesa de Cannes, un evento de referencia mundial para los profesionales del turismo de golf.

La feria, organizada por Reed Exhibitions, se presenta como el principal punto de encuentro para destinos internacionales, campos de golf, turoperadores, agencias de viajes y medios especializados, en un entorno enfocado al desarrollo de negocio y la promoción de un turismo de calidad.

La presencia de la Costa del Sol en este foro se enmarca en su estrategia de potenciar la comercialización internacional del segmento de golf, uno de los pilares fundamentales de la oferta turística del destino.

La participación de la entidad posibilita a Turismo Costa del Sol mantener reuniones con compradores y operadores de mercados prioritarios, identificar nuevas oportunidades de negocio y reforzar la visibilidad de la provincia de Málaga en un contexto de alta especialización.

Durante las jornadas de la feria, Turismo Costa del Sol está presentando las fortalezas que posicionan al destino como un referente global para la práctica del golf: una infraestructura de primer nivel, una amplia red de campos reconocidos internacionalmente y una oferta complementaria basada en la calidad, la sostenibilidad y la experiencia integral del visitante.

"El turismo de golf es un segmento estratégico para la Costa del Sol, por su capacidad para generar estancias de mayor duración y un impacto económico sostenido a lo largo del año", ha señalado Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol. "Nuestra participación en la IGTM nos permite mantener un contacto directo con los principales operadores y seguir consolidando nuestra posición en los mercados internacionales más relevantes".

La IGTM es una plataforma esencial para el intercambio de conocimiento y la creación de sinergias entre destinos y empresas del sector. En este entorno, Turismo Costa del Sol busca seguir impulsando su modelo de colaboración público-privada, acompañando a las empresas malagueñas en la promoción de sus productos y servicios especializados. La feria también representa una oportunidad para proyectar la imagen del destino como un enclave sostenible y competitivo, capaz de combinar deporte, ocio y bienestar.

"Cada acción de promoción internacional nos ayuda a mostrar que la Costa del Sol no solo cuenta con las mejores infraestructuras, sino con un ecosistema de servicios que garantiza experiencias memorables", ha añadido Díaz. "Queremos seguir siendo un destino líder, innovador y preparado para los nuevos retos del turismo deportivo".

Con la mayor concentración de campos de golf de Europa continental, un calendario de competiciones internacionales y una red de resorts y servicios premium, la Costa del Sol reafirma su posición como la capital europea del golf. Sus más de 325 días de sol al año y un clima templado convierten a la provincia en el escenario ideal para disfrutar del deporte en cualquier estación, especialmente en otoño, cuando la luz y las temperaturas suaves invitan a vivir una experiencia única al aire libre.