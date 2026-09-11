Costa del Sol lleva a Ámsterdam, Amberes y Luxemburgo su nueva oferta turística de senderismo y cicloturismo

Costa del Sol lleva a Ámsterdam, Amberes y Luxemburgo nuevas propuestas turísticas de senderismo y cicloturismo. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha iniciado la segunda parte del año con la asistencia a las jornadas profesionales Around the World de Aviareps, desarrolladas en Ámsterdam, Amberes y Luxemburgo que han permitido acercar las novedades de la provincia sobre senderismo, cicloturismo y la oferta de naturaleza en general a alrededor de 150 agentes de viajes, con 50 profesionales presentes en cada una de las ciudades.

Los encuentros han puesto de manifiesto el elevado conocimiento que los profesionales de estos mercados tienen ya de la Costa del Sol, especialmente de su oferta de sol y playa, han destacado desde la Diputación de Málaga a través de una nota.

Esta familiaridad con el destino ha hecho que buena parte del interés se haya dirigido hacia propuestas diferentes y nuevos recursos que permitan ampliar las posibilidades de viaje a la provincia.

Entre ellos han destacado especialmente el senderismo y el cicloturismo, dos productos con un importante peso en estos mercados emisores y que ofrecen nuevas formas de recorrer y conocer el territorio.

"Nos encontramos ante mercados que conocen muy bien la Costa del Sol y precisamente por eso resulta especialmente interesante mostrarles todo aquello que pueden descubrir más allá de nuestra oferta más consolidada. La naturaleza, el senderismo y el cicloturismo nos permiten presentar una provincia diversa y con experiencias para distintos perfiles de viajeros", ha señalado la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González.

Durante las jornadas, Turismo Costa del Sol ha puesto el acento en estos recursos y en su capacidad para complementar otros atractivos del destino. La variedad paisajística y las posibilidades para la práctica de actividades al aire libre permiten ampliar la experiencia de quienes ya han visitado anteriormente la provincia y buscan nuevos motivos para regresar.

La celebración de las jornadas en tres ciudades distintas ha permitido además mantener un contacto directo con profesionales de diferentes mercados y conocer de primera mano cuáles son los productos que despiertan actualmente mayor interés entre sus clientes.

El formato profesional de Around the World facilita tanto la presentación de las novedades del destino como el intercambio de información con quienes posteriormente trasladan estas propuestas al viajero.

Según ha explicado González, "para nosotros es muy valioso comprobar que existe interés por conocer nuevas facetas de la Costa del Sol. El hecho de que productos como el senderismo o el cicloturismo tengan una buena acogida entre estos profesionales abre oportunidades para seguir diversificando nuestra promoción y atraer a viajeros interesados en experiencias vinculadas al territorio y a la naturaleza".

A ello se suma la posibilidad de dar continuidad a los contactos establecidos durante las jornadas, ya que al término de la acción Turismo Costa del Sol dispondrá del listado de los profesionales participantes. Esto permitirá mantener la relación con las agencias asistentes y facilitarles posteriormente información sobre las novedades y productos de la provincia.

La respuesta obtenida en Ámsterdam, Amberes y Luxemburgo muestra "el potencial de una oferta complementaria al sol y playa en mercados que ya cuentan con un amplio conocimiento de la Costa del Sol", han destacado desde la entidad, apuntando que "el interés mostrado por el senderismo y el cicloturismo abre una vía para seguir dando a conocer nuevas experiencias y generar motivos adicionales para volver al destino".