La Costa del Sol mejora su conectividad con un 7,3% más de plazas aéreas con el Reino Unido hasta diciembre

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, en la WTM de Londres. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha presentado este martes en la primera jornada de la World Travel Market de Londres sus previsiones para el mercado británico y las principales líneas de acción promocional para los próximos meses.

Durante su intervención, el presidente de la entidad, Francisco Salado, ha destacado que "la previsión de plazas aéreas para la Costa del Sol en los próximos meses es más que positiva".

Entre octubre y diciembre, las diferentes líneas aéreas ofertarán un total de 770.845 plazas hacia la Costa del Sol, lo que supone un 7,3 % más que en el mismo periodo del año anterior.

En palabras de Salado, "se dibuja un escenario en el que la oferta de plazas aéreas a la provincia de Málaga se recupera a unas tasas importantes", con la participación de ocho aerolíneas y 17 ciudades británicas conectadas con el Aeropuerto Málaga-Costa del Sol, una más que el año anterior.

El presidente ha señalado, además, que las cinco compañías con mayor volumen incrementan su oferta respecto al año anterior, y que Ryanair, con más de la tercera parte de la cuota de mercado, es la que más plazas oferta, seguida de EasyJet, Jet2.com y British Airways. También anunció que Turismo Costa del Sol seguirá trabajando con la Mesa de Conectividad para avanzar en la mejora de las conexiones con el Reino Unido, uno de los pilares estratégicos de su acción promocional.

Para 2026, la entidad invertirá 1,5 millones de euros en acciones destinadas a fidelizar al mercado británico y fortalecer la conectividad aérea, ha dicho. "Vamos a seguir trabajando con intensidad en la promoción de este mercado, manteniendo el esfuerzo inversor de los últimos años con más de una veintena de acciones promocionales", ha afirmado Salado.

Entre ellas se incluyen acuerdos de marketing, campañas en redes sociales durante todo el año y viajes de familiarización para medios y agentes británicos, en colaboración con la OET de Londres y la Consejería de Turismo.

Salado ha señalado que "las cifras demuestran la fortaleza de la Costa del Sol en el mercado británico, con un crecimiento en todos los indicadores turísticos, y esto nos anima a seguir trabajando con prudencia, pero también con optimismo".

Según ha recordado, en 2025 se prevé la llegada de 3,171 millones de turistas británicos a la Costa del Sol, un 1,46 % más que en 2024, que generarán 4.609 millones de euros en ingresos, un 0,56 % más que el año anterior.

Entre enero y septiembre, 2.428.314 pasajeros británicos llegaron al Aeropuerto de Málaga, lo que supone un 7,9 % más que en 2024 y un 2,7 % más que en 2019. El Reino Unido representa el 84,8 % de los pasajeros británicos que llegan a Andalucía y el 12,8 % de los de España, confirmando el liderazgo del destino.

Por otro lado, Salado ha adelantado también el lanzamiento de una "potente" campaña en Sky TV, que se emite desde el 1 de noviembre en Reino Unido y Alemania y que logrará más de 17 millones de impactos. "Queremos reforzar nuestro posicionamiento en los principales mercados europeos con una imagen moderna y segmentada, apoyándonos en la innovación tecnológica y la calidad del destino", ha señalado.

La campaña, se emitirá través de Sky News UK e Internacional, así como en los principales canales de entretenimiento y deportes, incluye tecnología AdSmart, que permite segmentar las audiencias y alcanzar a telespectadores con alto potencial viajero. Con estas acciones, Turismo Costa del Sol consolida su estrategia de promoción internacional, fiel a su objetivo de atraer un visitante de calidad y mantener su liderazgo en el mercado británico.