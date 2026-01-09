La Costa del Sol Occidental incrementa la recogida de envases en un 3,29% y la de papel-cartón en un 7,4% en 2025

La Costa del Sol Occidental incrementa la recogida de envases y papel-cartón en 2025. El contenedor amarillo experimentó un aumento del 3,29% y el azul del 7,4% - MANCOMUNIDAD COSTA DEL SOL OCCIDENTAL

MARBELLA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

Los municipios de la Costa del Sol Occidental han incrementado significativamente en 2025 la recogida selectiva, esto es, el reciclaje de envases ligeros y papel-cartón. El Complejo Ambiental Costa del Sol, propiedad de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y gestionado por Urbaser, recibió en 2025 un total de 16.003 toneladas de envases, frente a las 15.494 del año anterior, lo que supone un 3,29% más. Respecto al papel-cartón, en 2025 se recogieron 10.918 toneladas frente a las 10.166 de 2024, lo que supone un aumento del 7,4%.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña, destaca que "estos incrementos anuales evidencian que los residentes de la Costa del Sol cada vez separan y clasifican mejor sus residuos, aumentando los porcentajes de la recogida selectiva. Estos datos son perfectos indicadores de los hábitos de consumo de nuestros vecinos y reflejan que la Costa del Sol mantiene unos niveles de reciclaje óptimos".

En cuanto a la recogida de envases ligeros, Istán fue el municipio con un mayor incremento en la recogida de envases ligeros, ya que subió un 40% respecto a 2024, pasando de las 40 toneladas, a las 55 en 2025. Le sigue Benahavís con un aumento en la recogida de envases del 7%.

El mayor incremento en la recogida de papel-cartón correspondió a Ojén, con una subida del 24%, pasando de las 67 tonelada anuales a las 83 de 2025. También presentaron destacadas subidas Manilva, con un aumento del 20%, y Estepona con un 18% de aumento en la recogida de papel-cartón

Cardeña añade que "las campañas de información y concienciación sobre la importancia de la separación en los hogares está dando resultado, así como la inversión que la Mancomunidad está realizando en la renovación de la flota de contenedores".

Así, la Mancomunidad ha instalado ya el 28% de los nuevos contenedores que tiene previsto distribuir en los once municipios de la comarca, cuya implantación comenzó a finales de verano y que forma parte de una estrategia para reforzar la recogida selectiva y fomentar el reciclaje en la zona.

Hasta la fecha se han distribuido un 25% de los contenedores amarillos y un 31% de los azules, lo que representa un avance significativo en el despliegue de esta infraestructura ambiental.

Estepona es el municipio que va en cabeza en la implantación de los nuevos contenedores, con un 52% de los azules, ya colocados, y un 37% de los amarillos. Le sigue Fuengirola, con un 48% de los contenedores de envases ya implantados, y un 37% de los de papel-cartón. En tercer lugar, estaría Mijas que ya cuenta con un 36% de los contenedores azules previstos, y un 35% de los amarillos.