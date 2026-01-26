La Costa del Sol presenta en París junto a la Oficina Española de Turismo sus principales proyectos estratégicos

La Costa del Sol presenta en una jornada profesional en París junto a la Oficina Española de Turismo sus principales proyectos estratégicos - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha celebrado una jornada profesional en París en colaboración con la Oficina Española de Turismo, una acción que ha reunido a una treintena de agentes de viajes, touroperadores y representantes de la prensa especializada del mercado francés.

El encuentro se ha desarrollado en la sede de la OET de París y se ha enmarcado en la estrategia de promoción internacional del destino en un mercado prioritario para la provincia de Málaga, han señalado en un comunicado.

Durante la jornada, Turismo Costa del Sol ha llevado a cabo una presentación global del destino en la que se han expuesto las principales novedades de la provincia, así como algunos de los proyectos estratégicos que están marcando el posicionamiento actual del destino.

Entre ellos, se han dado a conocer iniciativas como Huella Zero, Sabor a Málaga y la Senda Litoral, que han permitido poner el foco en la sostenibilidad, la identidad gastronómica y la diversificación de experiencias más allá del tradicional producto de sol y playa.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha señalado que "este tipo de jornadas permiten actualizar la imagen del destino en mercados consolidados como el francés, mostrando una Costa del Sol diversa, sostenible y con una oferta atractiva durante todo el año".

Díaz ha subrayado que "el contacto directo con agentes y turoperadores es fundamental para trasladar de primera mano las nuevas facetas del destino y generar oportunidades de colaboración".

La acción ha contado también con una experiencia gastronómica basada en la degustación de diferentes cortes de jamón, acompañados de vino malagueño, que ha servido como elemento dinamizador del encuentro y como herramienta para reforzar el posicionamiento de la Costa del Sol como destino vinculado a la calidad y a la autenticidad de sus productos.

Esta actividad ha favorecido un ambiente distendido que ha propiciado el intercambio profesional y el interés por la oferta complementaria del destino.

Asimismo, Díaz también ha destacado que "la gastronomía es uno de los grandes valores diferenciales de la Costa del Sol y una excelente vía para conectar con el mercado francés, que aprecia especialmente la calidad y el origen de los productos".

En este sentido, ha manifestado que "acciones como ésta contribuyen a reforzar la percepción del destino y a generar un recuerdo positivo y duradero entre los prescriptores".

La jornada ha concluido con un quiz interactivo a través de la plataforma Mentimeter, que ha permitido evaluar de forma participativa el conocimiento de los asistentes sobre la Costa del Sol y reforzar los mensajes clave de la presentación. Esta dinámica ha facilitado una mayor implicación del público y ha contribuido a consolidar los contenidos expuestos durante el evento.