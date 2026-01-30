La Costa del Sol se promociona en el sector nupcial de alta gama con un viaje y su presencia en Topboda

La Costa del Sol se promociona en el sector nupcial de alta gama con un viaje y presencia en Topboda. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Costa del Sol ha participado en el congreso Topboda, celebrado en el Four Seasons Hotel Madrid, y además ha sido protagonista de un viaje de familiarización de wedding planners durante los días 12 al 15 de enero, acciones que se enmarca en la estrategia de promoción del destino en el segmento del turismo de bodas y celebraciones, "de alto valor añadido para la industria turística".

"El turismo de bodas es un segmento estratégico para la Costa del Sol, tanto por su impacto económico como por su capacidad para proyectar un destino asociado a la calidad y la excelencia", ha señalado el director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, quien ha destacado la importancia de desarrollar acciones específicas dirigidas a prescriptores especializados dentro de este mercado.

El 'fam trip' previo permitió mostrar a los wedding planners invitados la oferta del destino para reforzar el conocimiento directo de la Costa del Sol como escenario para bodas y eventos especiales. Esta acción facilitó el contacto con profesionales del sector y contribuyó a poner en valor la diversidad de espacios, servicios y experiencias que ofrece el destino, han indicado desde la Diputación en una nota.

La acción se desarrolló en colaboración con los organizadores de TopBoda y contó con la implicación de establecimientos hoteleros emblemáticos del destino, como Marbella Club y Puente Romano, que participaron activamente en el programa. Con esta iniciativa, "Turismo Costa del Sol ha facilitado el conocimiento directo del destino a profesionales con amplia trayectoria en la organización de celebraciones de alto nivel, favoreciendo un acercamiento cualificado a un segmento estratégico para la provincia".

Durante la estancia, los wedding planners participantes realizaron visitas de inspección a distintos espacios del destino, mantuvieron encuentros de networking con partners especializados y participaron en sesiones orientadas al análisis de tendencias del sector nupcial.

El programa se complementó con una experiencia vinculada a la moda y a la producción de eventos, con un desfile de trajes de novia de la firma Rafael Urquizar celebrado en un enclave hotelero de referencia, "que permitió poner en valor la capacidad del destino para acoger propuestas creativas, exclusivas y alineadas con el segmento del lujo", han destacado.

Posteriormente, la presencia en Topboda ha permitido a Turismo Costa del Sol continuar desarrollando esta línea de trabajo en un entorno profesional "de primer nivel". El congreso está considerado "una cita de referencia" para los grandes profesionales del sector nupcial y se concibe como un encuentro "exclusivo orientado a inspirar, conectar y abrir nuevas oportunidades de negocio".

"La participación en foros especializados como Topboda nos permite mantener un contacto directo con los principales actores del sector y detectar nuevas oportunidades para seguir posicionando la Costa del Sol en un mercado en constante evolución", ha añadido Díaz.

Durante el desarrollo del congreso, Turismo Costa del Sol ha asistido a conferencias y mesas redondas con líderes de la industria, en un espacio concebido para quienes buscan no solo estar al día, sino marcar la diferencia.

Con esta iniciativa, Turismo Costa del Sol "continúa avanzando en su estrategia de diversificación y especialización de productos turísticos, combinando acciones en destino con presencia en encuentros profesionales", han manifestado; una línea de trabajo que "refuerza la visibilidad del destino en segmentos de alto valor añadido y contribuye a consolidar su posicionamiento en el ámbito del turismo de bodas".