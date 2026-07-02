La Costa del Sol refuerza apuesta por e-sports para conectar con el viajero del futuro con su alianza con Giantx

L presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, presenta junto a José Ramón Díaz, CEO de Giantx. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha reforzado su estrategia de promoción vinculada a la innovación y los nuevos públicos con la renovación de su alianza con Giantx, el club de deportes electrónicos de origen malagueño que compite en la élite europea de los e-sports.

El acuerdo permitirá que la marca Costa del Sol continúe presente en algunas de las competiciones de mayor audiencia del continente, reforzando su visibilidad entre millones de aficionados al entretenimiento digital.

La colaboración consolida una línea de trabajo iniciada en 2023 con el objetivo de posicionar a la provincia como un destino innovador y conectado con las nuevas tendencias de consumo.

Con esta alianza, la Costa del Sol "es el único destino turístico con presencia en las principales competiciones europeas de deportes electrónicos, un escaparate internacional que reúne a algunos de los equipos más prestigiosos del mundo y alcanza audiencias de cientos de miles de espectadores en cada jornada", han destacado.

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha incidido en que "el turismo evoluciona al mismo ritmo que lo hacen las personas y sus formas de consumir contenido. Estar presentes en la industria de los e-sports nos permite conectar con nuevas generaciones y proyectar la imagen de una Costa del Sol moderna, innovadora y abierta a nuevas oportunidades".

La marca Costa del Sol lucirá en la equipación oficial de Giantx durante la League of Legends EMEA Championship (LEC) y el Valorant Champions Tour (VCT), las dos competiciones más importantes del panorama europeo de los deportes electrónicos. Además de esta presencia, el acuerdo contempla acciones promocionales a través de los canales digitales y las plataformas de comunicación del club.

La industria del videojuego se ha convertido en uno de los sectores con mayor capacidad para conectar con el público joven. En España, más de 22 millones de personas juegan a videojuegos y la penetración supera el 90% entre los menores de 35 años, un perfil especialmente vinculado al consumo de contenidos digitales y con un importante potencial como viajero.

Giantx genera cada año alrededor de 1.200 millones de impactos a través de sus contenidos y redes sociales, lo que convierte esta colaboración en una herramienta de gran alcance para proyectar internacionalmente la imagen de la Costa del Sol. A ello se suma la audiencia que registran sus competiciones, con una media superior a los 300.000 espectadores por partido y picos que superan los 700.000 seguidores.

"Queremos que la Costa del Sol siga siendo un referente no solo por su liderazgo turístico, sino también por su capacidad para innovar y explorar nuevas formas de promoción. Apostar por los esports es apostar por el futuro y por una industria que comparte con nuestro destino valores como la creatividad, la tecnología y la proyección internacional", ha concluido Salado.

Con esta alianza, Turismo Costa del Sol continúa ampliando su estrategia de promoción hacia sectores emergentes y consolida su presencia en una industria global que ofrece nuevas oportunidades para reforzar el posicionamiento internacional del destino y acercar la provincia a los viajeros de las próximas generaciones.