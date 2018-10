Cs critica la "desidia" del PP y advierte de que actualmente no se dan condiciones para apoyar el presupuesto de Málaga

Publicado 05/03/2018 13:10:44 CET

Cassá dice que su formación "no da cheques en blanco" y lamenta que no haya avances en las líneas puestas para sentarse a negociar

MÁLAGA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal de Ciudadanos (Cs), Juan Cassá, ha advertido este lunes de que las condiciones que puso la formación para sentarse a negociar los presupuestos no experimentan avances y, además, tras remitir también un total de 61 propuestas para las cuentas de este año tampoco ven respuesta, lamentando "la desidia" y la "inacción del PP". Por ello, ha advertido de que "si hoy, tal y como está la situación, tuviéramos que tomar una postura, no estaríamos en condiciones de apoyar los presupuestos de 2018 en el Ayuntamiento de Málaga".

Así lo ha señalado Cassá en rueda de prensa junto con el viceportavoz, Alejandro Carballo, y la asesora en materia ambiental, Beatriz González, al tiempo que ha recordado que han pasado 75 días desde que el grupo entregó "el documento de las exigencias naranjas para apoyar los presupuestos del año 2018" en Málaga, pero ha advertido de que sólo ven por parte del equipo de gobierno y del alcalde, Francisco de la Torre, "inacción y pasividad".

"Tanto al PP como al alcalde parece que no les interesa Málaga, ni tener presupuestos", ha lamentado, asegurando, además, que tampoco "parece que tienen prisa" porque no han contestado a las 61 propuestas realizadas por parte de Cs, "ni cuantificado, ni tampoco ha habido avances en algo que es fundamental", en alusión a las cuatro líneas puestas por Cs para sentarse a negociar, como son Gifralfaro, Repsol, bomberos y Limasa.

El viceportavoz de Cs, Alejandro Carballo, que ha asistido a las "pocas" reuniones que se han celebrado sobre presupuesto, ha apuntado que "es cierto que la desidia del PP ha sido absoluta". El pasado 20 de diciembre fue cuando la formación naranja remitió sus 61 propuestas.

Cassá ha criticado en relación con Gibralfaro que, tras dos años "confiando en De la Torre y en el PP no hay avances de ningún tipo", lamentando que apenas está contratada una partida de 400.000 euros de inversión de medio ambiente, pero desconocen la parte urbanística, pese "a tener la palabra del equipo de gobierno y el gerente de Urbanismo de que en enero de este año íbamos a poder encarar la urbanización de la parte trasera de Gibralfaro", ha dicho.

Por su parte, Carballo ha añadido que en Gibralfaro, tras casi tres años de mandato, no hay ninguna obra en marcha: "No sabemos nada del tema".

Sobre el conflicto de bomberos, ha dicho Cassá, "tampoco hay novedades ni avances", mientras que Carballo ha señalado que el equipo de gobierno "está demostrando que no tienen ninguna intención de acabar con el conflicto", pese a que Cs "consiguió sentar al PP con bomberos, que ya es mucho, y se han cruzado borradores del reglamento, que data de 1959".

"No vemos una intención clara de acabar con el conflicto y esperamos que esto cambie en el futuro", ha sostenido el viceportavoz de Ciudadanos.

LIMASA

Por otro lado, sobre el futuro de Limasa, Cassá ha lamentado que "empezamos a estar preocupados" tras las últimas declaraciones del alcalde, donde "no deja muy claro si va a impulsar este modelo híbrido o no".

Eso sí, Cassá ha dejado claro que Ciudadanos va a querer ver una partida presupuestaria para el pliego de la parte privada, que es la limpieza vial, además, insistiendo en que lo haga una consultoría externa especializada "para no dejar flecos encima de la mesa y tener el contrato y pliego más beneficioso para la ciudad".

Al respecto, González ha asegurado que el equipo de gobierno "sigue sin darse cuenta de que estamos ante una prórroga de un despropósito que dura ya 16 años", ha asegurado, añadiendo que son conocedores de renovar la flota, incrementar los efectivos..., es decir, "aumentar la actual Limasa", pero "¿se está redactando el pliego de la parte privada? Nos tememos que no", lamentando también que no se ha convocado el consejo de administración desde el pasado verano.

"Tenemos muchas dudas sobre el presupuesto de esta empresa y no nos las han aclarado", ha afirmado, añadiendo que la ciudad "no está en condiciones de levantar el pie en el asunto de Limasa", y "nos tememos que la continuidad de De la Torre pueda ser un freno en una Málaga más limpia", ha concluido.

Donde sólo la formación municipal naranja ve algo de avance es en los antiguos terrenos de Repsol y en relación con la descontaminación de los suelos. "En esta parte estamos satisfechos, pero no lo estamos con los otros tres puntos y sobre todo con la inacción del equipo de gobierno", ha advertido Cassá.

En este punto, el portavoz municipal de Cs ha aludido a que la sucesión para el candidato a la Alcaldía del PP "está enredando demasiado tiempo y tiene muy preocupado al PP y a Francisco De la Torre y no les importa la gestión, ni tener presupuestos, ni la ciudad".

CIUDADANOS "NO ES UN CHEQUE EN BLANCO"

Asimismo, ha dejado claro que Ciudadanos apuesta "por la estabilidad, por la responsabilidad", pero "cheques en blanco ninguno". "Nosotros damos estabilidad, somos responsables, pero no damos cheques en blanco y si siguen en esta actitud nos vamos a pensar muy mucho el apoyar los presupuestos en este año 2018".

Por último, Cassá ha destacado la importancia de tener ya el presupuesto "y no hacer como todos los años, llegar tarde". "Me encantaría que tuviéramos, pero no veo, lamentablemente, por parte de Francisco de la Torre ni del PP ningún tipo de movimiento".