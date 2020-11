Cs Málaga destaca que el nuevo comité ejecutivo "tiene toma de tierra con la sociedad civil"

MÁLAGA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de Ciudadanos (Cs), Guillermo Díaz, ha asegurado que el nuevo comité ejecutivo de la formación naranja en Málaga es un equipo que "tiene toma de tierra con la sociedad civil, no va a desconectarse".

Así, durante la presentación del equipo que le acompañará en esta nueva etapa, Díaz ha subrayado que se trata de un grupo de dirigentes "al servicio de Málaga y también al servicio de la afiliación, un grupo joven, surgido desde los afiliados de base, personas muy conocidas entre la militancia, la mayoría de ellos sin cargos anteriores y que siguen compaginando sus trabajos profesionales con las funciones orgánicas del partido".

"Somos un partido que no se desconecta de la sociedad civil, no va a perder la toma de tierra", ha asegurado poniendo el ejemplo de las propuestas presentadas para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, dirigidas a ayudar a los autónomos, a las empresas, a los hosteleros, porque no perdemos de vista para qué nos hemos metido en política", ha asegurado.

Mientras tanto, ha añadido, "otras formaciones políticas centran sus esfuerzos en cuestiones como la tierra, el musgo o el código postal". También ha asegurado que estos nuevos nombramientos son los primeros componentes del nuevo comité, que será más amplio.

El nuevo coordinador ha precisado que esta etapa será la "municipalista" de Ciudadanos Málaga, de mayor coordinación entre los cargos municipales del partido, que estarán bajo el responsable de Acción Institucional, Alejandro Carballo, "por cuyas venas corre el ADN de Ciudadanos", según Díaz.

También ha asegurado que la función del nuevo responsable de Organización, José María Real, abogado en ejercicio, será mantener el contacto con los afiliados e impulsar su trabajo dentro del partido. "Vamos a dar un impulso ilusionante a la afiliación", ha dicho, un aspecto "a mejorar" debido a los múltiples procesos electorales vividos en los últimos años que han impedido esta atención.

Del nuevo responsable de Comunicación, Alejandro Soler, ha destacado que tendrá la función de dirigir la comunicación externa, pero también la interna, "comunicar a los afiliados lo que hace su partido". Díaz ha agradecido el trabajo al equipo saliente su dedicación tras afrontar "una etapa con mucha carga de trabajo".