El CSN informa favorablemente la autorización de funcionamiento de la instalación radiactiva del Hospital de Marbella

Archivo - Hospital Universitario Costa del Sol, en una imagen de archivo. - JUNTA - Archivo

MÁLAGA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en su reunión semanal, ha informado favorablemente la autorización de funcionamiento de la instalación radiactiva de segunda categoría del Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella (Málaga).

Esta instalación incorpora un equipo híbrido PET-CT (Tomografía por Emisión de Positrones-Tomografía Computarizada, por sus siglas en inglés), un dispositivo híbrido de alta tecnología que combina imagen funcional y anatómica para un diagnóstico preciso; un equipo híbrido SPECT-CT (tomografía computarizada por emisión de fotón único que da información sobre la función del órgano estudiado y las posibles alteraciones a nivel molecular), así como los radiofármacos para el diagnóstico y la terapia ambulatoria de pacientes en el campo de la medicina nuclear.

La instalación iniciará su funcionamiento cuando el CSN realice la correspondiente inspección de licenciamiento y emita su notificación para la puesta en marcha, han informado desde dicho organismo a través de un comunicado.

El CSN también ha aprobado modificar la autorización de una instalación radiactiva de segunda categoría, que se dedica a la investigación y docencia en medicina nuclear. Esta modificación permitirá dar de baja un irradiador de cesio-137 e incorporar un equipo de rayos X. La instalación podrá comenzar su funcionamiento tras las preceptivas inspecciones previas del Consejo.

El Pleno ha informado favorablemente la solicitud de modificación de la autorización de un Servicio de Dosimetría Personal Externa para prestar el servicio de dosimetría en cristalino. Tras analizar la documentación y los resultados de la inspección preceptiva, el CSN concluye que el sistema dosimétrico para el cristalino presentado cumple los requisitos técnicos y garantiza una adecuada estimación de la dosis al cristalino de conformidad con el marco normativo vigente.

OTROS ASUNTOS

El Pleno también ha informado favorablemente una revisión del Plan de Protección Física (PPF) de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos) presentada por Enresa, titular de la instalación, que actualmente está en fase 1 de desmantelamiento.

Esta propuesta de revisión tiene como objetivo actualizar el documento, tarea obligatoria cada dos años, y modificar los elementos que requieren aprobación. Estos cambios cumplen con la Instrucción del CSN que establece los criterios para la protección física de las instalaciones y materiales nucleares (IS-09). Además, se incluyen modificaciones menores relacionadas con la situación operativa actual de la instalación y mejoras en la redacción del documento.

Igualmente, ha dado luz verde al Plan Director de Inteligencia Artificial del CSN define la estrategia institucional en esta materia para el periodo 2026-2030 en línea con lo previsto en el Plan Estratégico del regulador nuclear y, en particular, en lo referente a la calidad y eficiencia del servicio público mediante la modernización tecnológica, simplificación de procesos y la mejora continua del servicio.

Según han señalado, el Plan Director tiene como objetivo dotar al CSN de un marco estratégico sólido, coherente y sostenible que permita integrar la inteligencia artificial de forma segura, ética y plenamente alineada con su misión reguladora de garantizar la seguridad nuclear y protección radiológica en España.

Además, el pleno ha sido informado del Sistema de integridad pública del CSN, así como el procedimiento para su coordinación y gestión. Este sistema se extiende a todas las personas que prestan servicio en el organismo regulador, con independencia de su vinculación jurídica, incluyendo tanto al personal funcionario como al laboral, al eventual y a los altos cargos.