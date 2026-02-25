CTA presenta su nueva estrategia en Transfiere con un estand y agenda para promover oportunidades de innovación

La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) ha desplegado un año más una activa participación en Transfiere 2026, el mayor foro europeo de la ciencia, la tecnología y la innovación - CTA

MÁLAGA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) ha desplegado un año más una activa participación en Transfiere 2026, el mayor foro europeo de la ciencia, la tecnología y la innovación que se celebra del 24 al 26 de febrero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma). En concreto, CTA cuenta con un amplio estand propio como silver 'partner' del foro Transfiere que ha recibido la visita del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa; y la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España.

El presidente y la vicepresidenta primera de CTA, Beltrán Pérez y Esther Sánchez Manzano (vicepresidenta ejecutiva de la empresa miembro Sando), asistieron a la inauguración oficial, mientras que varios expertos de CTA participan en mesas redondas, un comité organizado por Cotec, la final de la 'Open Call para DeepTech Startups' de Transfiere y un comité interregional de bioeconomía.

El estand de CTA acogió en varios de sus mostradores a empresas miembros y del entorno de la fundación, como Genaq, Titania, La Caña Nature, Biomedal, Tier 1, Bettergy y Novelingo. Por su parte, Mayoral presentó en el estand su caso de éxito de circularidad analizado con CTA en el marco del proyecto europeo VerdeinMed.

Además, el estand mostró los avances de varios proyectos europeos en los que participa CTA: Sollagua, Ultfarms, VerdeinMed, CircleMED y BioINSouth, que explicaron los últimos resultados en sus diferentes áreas de actuación, como reutilización de agua en zonas de estrés hídrico, plataformas multiuso de acuicultura y energía eólica, circularidad y herramientas para evaluar la bioeconomía.

El director Económico-Financiero y adjunto a la Dirección General de CTA, Leonardo Bueno, y el director de Servicios Avanzados de CTA, Fabián Varas, mantuvieron diferentes reuniones con otras entidades y empresas innovadoras y participaron en un comité organizado por Cotec con sus miembros y patronos sobre "Los municipios como espacios de experimentación".

Además, Varas participó en una mesa redonda organizada por el CDTI sobre su colaboración como instrumento para la promoción de la innovación y aliado estratégico de esta entidad pública estatal en Andalucía.

Por su parte, el director del Área Internacional de CTA, David Páez, participó en otra mesa redonda CPI-Tecnologías Duales y Materiales Avanzados, en la que se analizó el papel de la Compra Pública de Innovación (CPI) como palanca para el desarrollo de soluciones tecnológicas en ámbitos estratégicos y de defensa.

La consultora senior de Aeroespacial y Defensa de CTA, Silvia de los Santos, también mantuvo diferentes reuniones y presentó la exposición de Mayoral en el estand.

La responsable de Proyectos Europeos de CTA, María García, coordinó un encuentro interregional de bioeconomía en el que participaron representantes de Andalucía, Asturias, Cataluña, Castilla y León, Navarra, La Rioja y País Vasco. La iniciativa, nacida de la colaboración de socios de Andalucía, Asturias y Cataluña en el marco del proyecto BioINSouth, promueve la coordinación entre regiones en la temática de la bioeconomía circular.

La sesión desarrollada en Málaga tuvo como temática la presentación e intercambio de información y experiencias en el diseño, publicación e implementación de estrategias regionales de bioeconomía circular.

Además, este miércoles, CTA ha celebrado un encuentro de 'networking' en su estand para favorecer la detección de oportunidades, alianzas estratégicas y nuevos proyectos innovadores.