El cuarteto Con Fuoco regresa al Museo Picasso Málaga en el XIX Ciclo de Música de Cámara de la Orquesta Filarmónica

La decimonovena edición del Ciclo de Música de Cámara de la Cámara de la Orquesta Filarmónica de Málaga presenta su cuarto programa, que tendrá lugar el martes 9 de diciembre a las 19 horas en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso Málaga. - MUSEO PICASSO MÁLAGA

La decimonovena edición del Ciclo de Música de Cámara de la Cámara de la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM) presenta su cuarto programa, que tendrá lugar el martes 9 de diciembre a las 19 horas en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso Málaga.

Esta nueva cita musical estará protagonizada por el Cuarteto con Fuoco, formado por Nicolae Ciocan y Raúl Baixauli (violines), Razvan Cocinar (viola) y Carlos González (violonchelo).

La velada musical comenzará con la Tocata y fuga en re menor, BWV 565 de Johann Sebastian Bach (1685-1750), Los expertos difieren en su fecha de composición: mientras que unos se posicionan en que fue alrededor de 1704 (siendo el compositor aún adolescente), otros sugieren que sería una pieza tardía de la década de 1750, cercana a la muerte de Bach.

La pieza, una de las obras más famosas del repertorio de órgano, se ajusta en gran medida a las características consideradas típicas de la escuela de órgano del norte de Alemania en la época barroca. En este concierto sonará una versión con arreglo para cuerdas realizado por el violonchelista del cuarteto, Carlos González.

Le seguirá el Cuarteto de cuerda nº 3 'Mishima' del estadounidense Philip Glass (1937), figura central del minimalismo musical. Esta obra fue compuesta en 1985 como parte de la banda sonora original de la película 'Mishima: A Life in four chapters', dirigida por Paul Schrader. La cinta relata la vida del aclamado autor, poeta y dramaturgo japonés Yukio Mishima, conocido por su ideología nacionalista de derechas y por su muerte por seppuku (suicidio ritual) tras un fallido golpe de estado en 1970.

La composición presenta el lenguaje característico de Glass, con arpegios fluidos, patrones rítmicos repetitivos y sutiles cambios en la superposición de material, generando una atmósfera hipnótica y melancólica.

La segunda parte del encuentro cultural estará centrada en el Cuarteto de cuerda nº 1 en sol menor, op. 13, FS: 4 de Carl Nielsen (1865-1931), considerado el renovador de la música danesa. Esta obra es la primera de los cuatro cuartetos "oficiales" que escribió. Fue compuesta en 1887-1888, aunque no se publicó hasta 1900, con una revisión y una dedicatoria al compositor noruego Johan Svendsen.

Su partitura sigue una estructura clásica de cuatro movimientos, y marcó un paso importante en el desarrollo del estilo compositivo de Nielsen, abriéndole el camino hacia la fama. Este concierto vuelve a invitar al fiel público de este longevo ciclo a una nueva cita para el disfrute y el enriquecimiento personal.

A lo largo de los diez recitales que componen esta temporada, los amantes de la música de cámara podrán deleitarse con la riqueza de la tradición centroeuropea, recorrer los entresijos del jazz y mirar a la contemporaneidad, sin dejar atrás tanto a autores españoles como locales.

Todos los espectáculos se inician a las 19 horas en el auditorio Christine Ruiz-Picasso y las entradas, con una tarifa única de 12 euros, pueden adquirirse en las taquillas del museo y en la web www.museopicassomalaga.org